La llegada de Brian Sarmiento a Gran Hermano no solo reactivó su perfil televisivo, también volvió a poner sobre la mesa un conflicto personal que arrastra desde hace tiempo. En medio de los reclamos públicos de sus exparejas por la cuota alimentaria de sus hijas, su representante decidió contar la versión del exfutbolista y vinculó el origen del problema con una crisis económica que, según explicó, desordenó por completo su vida.

Fue Leandro Salmeri quien salió a hablar en A la Barbarossa para dar precisiones sobre la situación. Allí reconoció una deuda concreta con Frida, la hija que vive en Alemania, y detalló el contexto en el que se generó. "Es cierto que Brian uvo problemas económicos por lo que dejó de pagar alimentos a Frida, la hija que vive en Alemania. A ella le adeuda 12 millones de pesos porque su situación no le permitió afrontar las obligaciones como padre".

Según esa versión, el quiebre no apareció de un día para el otro ni habría comenzado por un problema directo con sus hijas, sino por el derrumbe laboral del exjugador. "La relación con sus ex fue muy buena hasta que se quedó sin trabajo. Ahí, los problemas entre adultos afectaron a los niños", sostuvo Salmeri, al intentar explicar por qué una convivencia que hasta entonces se mantenía en buenos términos terminó derivando en un escenario mucho más áspero.

En esa misma línea, el entorno de Brian Sarmiento aseguró que la situación empezó a acomodarse recién cuando volvió a tener ingresos fijos gracias a su participación en el reality. "Eso nadie lo cuenta pero él desde que empezó a cobrar, empezamos a pagar. Es algo que se acordó entre abogados y no había necesidad de salir a contarlo", remarcó el representante, dejando entrever que existe un camino de regularización ya conversado entre las partes.

Con respecto al otro frente abierto, el que involucra a Diana, la madre de sus hijas que vive en España, la explicación fue bastante más cuidadosa. "Con Diana, la ex que vive en España, tiene otro tipo de problemas. Con ella no es una cuestión económica sino de otro tipo y no me quiero meter ahí porque es más delicado", señaló, sin dar mayores detalles sobre el trasfondo de ese vínculo.

Más allá de la deuda y de los acuerdos legales, el foco estuvo puesto en cómo esos conflictos entre adultos terminaron impactando en el lazo con las menores. "La relación fue muy buena hasta que Brian se quedó sin trabajo. Ahí empezaron los problemas entre adultos que lamentablemente pagan los chicos. Me duele muchísimo porque es una buena persona", cerró Salmeri. Así, mientras Brian Sarmiento sigue adentro de la casa, afuera se sigue jugando otra partida bastante más dolorosa.