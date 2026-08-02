Mirtha Legrand quedó en una posición incómoda cuando una pregunta sobre Daniel Tinayre alteró por completo el clima de uno de sus almuerzos. Lejos de seguir el intercambio o apelar a alguna salida elegante, la conductora marcó un límite tajante y evitó revelar cualquier detalle relacionado con su matrimonio.

La escena ocurrió en 2020, durante una visita de Moria Casán al ciclo de la diva. La conversación transcurría alrededor de la infidelidad y sus distintas implicancias cuando el debate pasó de las opiniones generales a la vida privada de la anfitriona, quien siempre fue especialmente cuidadosa al hablar sobre su esposo fallecido.

Antes de que llegara la consulta que modificó el tono de la mesa, Mirtha Legrand había compartido su mirada sobre quienes engañan a sus parejas. “Los infieles son muy seductores, quien practica la infidelidad generalmente es muy seductor, hombre o mujer”, sostuvo frente a sus invitados, sin imaginar que sus palabras habilitarían una pregunta mucho más personal.

Moria aprovechó esa reflexión para avanzar sin rodeos y lanzó: “¿Vos perdonaste infidelidades de tu marido?”. La mención a Daniel Tinayre tomó por sorpresa a la conductora, que no confirmó ni desmintió la posibilidad de haber atravesado una situación semejante durante su matrimonio. Su única respuesta fue contundente: “No voy a contestar”.

La negativa no logró frenar a la actriz, quien buscó obtener alguna precisión y volvió a interrogarla: “¿Por qué, Mirtha? ¿Hubo infidelidad?”. La tensión se hizo evidente entre los presentes, pero La Chiqui mantuvo la misma postura y cerró cualquier posibilidad de continuar con el asunto al responder: “No te voy a contestar”.

Mientras uno de los invitados intentaba desviar la conversación hacia otro tema, Moria Casán advirtió que no conseguiría quebrar la reserva de la anfitriona. Con su habitual sentido del humor, decidió dar por terminado el interrogatorio mediante una frase que descomprimió parcialmente el momento: “Hoy no puedo hacer de Mirtha Legrand”.

El intercambio volvió a circular años después por la firme reacción de Mirtha Legrand y por la incertidumbre que dejó instalada. Su silencio no permitió conocer si Daniel Tinayre había sido infiel, pero sí dejó expuesto un límite que ni siquiera una entrevistadora tan frontal como Moria consiguió atravesar.