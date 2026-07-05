Mirtha Legrand volvió a emocionarse al recordar una de las visitas más sensibles de Ernestina Pais a su programa. Tras la muerte de la periodista, aquel testimonio sobre su lucha contra las adicciones recuperó fuerza por el mensaje de superación, acompañamiento y salud mental que había dejado en la mesa.

La charla con Mirtha Legrand no había sido una aparición más para Ernestina Pais. En ese momento, la conductora escuchó con atención cómo la periodista hablaba de su proceso de recuperación y de la importancia de sostenerse día a día. Una de las frases que más resonó fue “Si luchas, vas a poder”, una definición que ahora volvió a cobrar un sentido profundamente emotivo.

Durante aquella entrevista, Ernestina se describió como una “vencedora”, no desde una mirada triunfalista, sino como alguien que entendía la recuperación como un camino cotidiano. “El alcoholismo es una lucha diaria”, había expresado, dejando en claro que cada jornada implicaba un desafío y, al mismo tiempo, una oportunidad para seguir adelante.

El valor de ese relato también estuvo en la forma en que buscó correrse del estigma. Pais insistía en que “se puede salir” y que hablar del tema podía ayudar a otras personas que estuvieran atravesando situaciones similares. Su intención no era mostrarse como ejemplo perfecto, sino compartir una experiencia real para que otros pudieran animarse a pedir ayuda.

Uno de los puntos más sensibles fue el lugar de su hijo en ese proceso. Ernestina Pais había contado con orgullo lo importante que era para ella que él pudiera verla mejor, de pie y comprometida con su recuperación. En esa mirada aparecía una enseñanza que iba más allá de lo profesional: la idea de que la resiliencia también se transmite desde los actos.

La periodista también fue clara al cuestionar la mirada social sobre las adicciones. Sostenía que no había que “crucificar” a una persona por atravesar una enfermedad de este tipo y remarcaba una idea central: “La salud mental también es salud”. En esa misma línea, hablaba del valor de los grupos de apoyo y de la necesidad de que el entorno acompañe sin prejuicios.

Por eso, el recuerdo de Mirtha Legrand tuvo un impacto especial. Aquel paso por su mesa dejó una frase que resume el mensaje que Ernestina Pais intentó compartir: “nadie sale solo”. Con el paso del tiempo y tras su muerte, esas palabras volvieron a interpelar sobre la importancia de escuchar, acompañar y hablar de las adicciones con responsabilidad.