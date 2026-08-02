Una serie de comentarios sobre su rostro llevó a Nicole Neumann a responder públicamente y terminar con las sospechas de nuevos retoques estéticos. La modelo aseguró que su apariencia no se debe a ningún procedimiento y atribuyó las diferencias observadas por algunos usuarios al bronceado y al maquillaje que utilizó después de sus vacaciones.

Antes de reconstruir sus movimientos, la conductora explicó qué pudo haber provocado esa percepción: “Simplemente estoy bronceada porque vuelvo de vacaciones o me habré hecho un maquillaje diferente. Es muy fácil de chequear que los tiempos no me daban y que en el streaming estoy igual que siempre”. De esa manera, rechazó que existiera una transformación real en su cara.

Los rumores habían surgido debajo de una publicación reciente, donde aparecieron mensajes sobre una supuesta “carita nueva”. Aunque reconoció que fueron pocos, Nicole Neumann decidió responderlos porque consideró que podían instalar una versión falsa. Su descargo apuntó especialmente contra quienes, según sostuvo, escriben críticas sin comprobar la información.

La modelo cuestionó con dureza las intenciones de esos usuarios: “Estoy acá a raíz de unos muy poquitos comentarios de haters en redes y lo que me da gracia es que ponen algo malo por ponerlo y no es muy difícil de chequear, lo hacen porque tienen ganas de ser malos”. Para ella, la versión podía descartarse simplemente revisando las fechas de sus últimas actividades.

Nicole Neumann explicó que regresó durante el fin de semana y volvió a trabajar casi inmediatamente. “Me da mucha gracia que en mi último posteo me comentaron ‘ay, carita nueva’ y es muy fácil de chequear que volví de vacaciones en fin de semana. El lunes retomé el streaming, ¿en qué momento me hice una carita nueva?”, preguntó para remarcar que no dispuso de un período de recuperación.

La conductora utilizó su aparición en vivo como otra prueba para sostener su versión. “Es imposible, salvo que haga una recuperación y haga magia. La segunda forma de chequear es mirar el streaming, donde no hay filtros ni nada, y sigo teniendo la misma cara de siempre”, señaló, convencida de que la transmisión permite comparar su rostro sin los efectos que pueden aplicarse en las redes.

El episodio dejó en evidencia el fastidio de Nicole Neumann ante las observaciones permanentes sobre su imagen. Esta vez, en lugar de dejar pasar el comentario, respondió con su agenda, sus apariciones sin filtros y una explicación concreta sobre el bronceado. Con ese descargo buscó desactivar las versiones y dejó claro que no piensa aceptar en silencio cualquier especulación sobre su apariencia.