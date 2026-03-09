La salud de Guillermo Coppola generó preocupación en las últimas horas luego de que trascendiera que había sido internado por algunas horas para realizarse estudios médicos. Tras recibir el alta, el histórico representante decidió hablar públicamente y llevar tranquilidad al contar cuál es el problema que enfrenta y qué tratamiento deberá seguir.

El exmánager de Diego Maradona se refirió a la situación durante una entrevista en la salida de LA100 FM, donde participa del programa radial de Guido Kaczka. Allí fue abordado por el ciclo de streaming Ya fue Todo y explicó qué ocurrió en la clínica y cómo se encuentra actualmente.

Sobre el motivo de su internación, Guillermo Coppola fue directo al punto y detalló que los médicos detectaron un inconveniente respiratorio. “Fue un estudio que me tenían que realizar por un tema pulmonar, ya hay un diagnóstico y una medicación con un tratamiento”, expresó el empresario, que rápidamente volvió a su rutina laboral.

A pesar de las indicaciones médicas, el mediático dejó en claro que no piensa bajar el ritmo de trabajo. Cuando le preguntaron si debía hacer reposo, Guillermo Coppola respondió con el humor que lo caracteriza desde hace años: “Sí, pero ya reposaremos”, lanzó entre risas.

En ese contexto, el empresario también explicó que deberá seguir ciertas pautas para cuidar su salud. “Hay que cuidarse, alimentación y mucho trabajo pulmonar, para eso tengo al kinesiólogo Eduardo Martínez, que lo tengo hace un tiempo y me da una mano muy grande”, contó Guillermo Coppola.

Durante la charla, el histórico representante de Diego Maradona también reveló que el problema respiratorio tiene relación con una enfermedad que atravesó tiempo atrás. Al ser consultado sobre si su cuadro está vinculado al coronavirus, respondió sin rodeos: “De esa época viene”.

Consciente de que deberá prestar más atención a su bienestar, Guillermo Coppola reflexionó sobre el paso del tiempo y las medidas que planea tomar para mantenerse en buen estado. “Hay que hidratarse, cuidarse y hay que estar atento, los años pasan y no vienen solos”, expresó.

A pesar del susto inicial, el empresario se mostró optimista y con ganas de seguir adelante con sus compromisos. “Le seguimos metiendo, no hay otra. Yo le meto actitud, energía positiva y mi vida es una vida de laburo, lo hice siempre”, concluyó Guillermo Coppola, quien recientemente también había estado en el centro de la escena por sus opiniones sobre el caso de Diego Maradona.