No fue una visita más. Sentada en el living de Cortá por Lozano, Pitty La Numeróloga puso sobre la mesa algo que muchos esperaban: un adelanto de qué puede traer el 2026 para varios famosos muy conocidos y cómo se moverán el amor, los proyectos y los desafíos personales durante el nuevo año.

Antes de ir caso por caso, dejó planteado el marco general. Según su lectura, el ciclo que comienza viene con movimiento, decisiones y mucha necesidad de soltar lo viejo para abrir espacio a lo nuevo. Por eso aseguró que se vendrá "un año espectacular y es un año que pide cambios. Me parece que va a haber grandes transformaciones". Un punto de partida que ya despertó curiosidad en el estudio.

Entre los nombres que se analizaron apareció el de Araceli González. Frente a la consulta de Vero, Pitty La Numeróloga habló de un tiempo de revisión y de emociones que empiezan a ordenarse: "Tiene una nueva era y una nueva forma de vincularnos, las historias salen a la luz. Nada puede ser igual al año 9, este 2025. A lo mejor ella guardó mucho tiempo en algún lugar esa tristeza, son cosas que tienen que salir sino después te enferma". Una mirada que combina proceso interno y aprendizaje.

Luego llegó el turno del panel, con fechas concretas y predicciones puntuales. Para Juariu, a quien le tocó el número 4, Pitty fue directa: "El 2026 te va a pedir cambios laborales en el mes de abril. Estructuras sólidas, nuevo trabajo y te vas a poder comprar hasta un auto o una casa. Conéctate con tu parte femenina, necesitás sentirte amada nuevamente. Tenes que volver a tu parte creativa". Trabajo, estabilidad y también reconectar con lo personal.

Con Vicky Xipolitakis, el panorama fue distinto y marcado por el movimiento. Guiada por el 23, escuchó: "Es cambiante. No terminas de creer en vos. Y te sale el hombre. Más relajada, nuevo proyecto laboral y hay que salir más porque vas a tener un nuevo amor en septiembre. A lo mejor tu ex te llama para volver". La reacción al recordar su historia con Javier Naselli dejó a todos atentos.

Vero Lozano también recibió su proyección y, de paso, una pista sobre su futuro profesional. Pitty le adelantó: "Tenés un año muy importante. En el 9 están las guías espirituales acompañándote y te trae sentarte a hablar de trabajo, planificar y escucharte. Te viene un cambio laboral muy bueno para mitad de año, que es más de lo mismo pero va a haber otro proyecto muy divertido y muy ella. Pensá la posibilidad de que en un tiempo te mudes de casa". Entre líneas, hasta apareció la chance de Bake Off.

El cierre quedó en manos de Hernán Drago, también ligado al número 5, con una invitación a mover energía y escenarios: "¿Vos te querés mudar de casa? Te vendría muy bien. Te lleva a otros espacios como viajar para cambiar la energía y te llega una propuesta otro canal".

Así, entre números, intuiciones y lecturas personales, Pitty La Numeróloga delineó un 2026 lleno de decisiones y oportunidades. Sin dramatismo, pero con muchas señales para prestar atención, los famosos ya tomaron nota de lo que —según la numerología— podría estar por venir.