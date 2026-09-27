Llegan los últimos días de septiembre y la energía del cielo impulsa a cerrar etapas para encarar la recta final del año con decisiones firmes. Para transitar este cierre de mes con la suerte de tu lado, Jimena La Torre repasa en su horóscopo las claves astrológicas en el trabajo, el dinero y el amor signo por signo.

Las predicciones de Jimena La Torre según el horóscopo:

Aries: Marte en Leo potencia tu liderazgo, creatividad y deseo de avanzar. Tomar la iniciativa con seguridad puede ayudarte a destacar, impulsar proyectos propios y conseguir mayor reconocimiento.

Tauro: Marte en Leo puede generar tensiones entre tus objetivos y ciertas responsabilidades. Evitar la rigidez y actuar con estrategia te ayudará a defender tus ideas sin desgastarte en conflictos.

Géminis: Marte en Leo fortalece tu capacidad para comunicar, negociar y defender tus ideas. Hablar con seguridad puede ayudarte a ganar visibilidad, generar contactos y abrir oportunidades laborales.

Cáncer: Marte en Leo te impulsa a defender el valor de tu trabajo y buscar mayor estabilidad económica. Tomar decisiones con seguridad puede ayudarte a mejorar ingresos y aprovechar nuevas oportunidades.

Leo: Marte en tu signo aumenta tu energía, ambición y capacidad para liderar. Tomar la iniciativa y mostrar tus talentos puede ayudarte a impulsar proyectos, destacar y conquistar nuevos objetivos.

Virgo: Marte en Leo te invita a trabajar estratégicamente y preparar tus próximos movimientos. Resolver asuntos pendientes sin apresurarte puede ayudarte a ganar energía para una nueva etapa laboral.

Libra: Marte en Leo activa proyectos colectivos y te anima a tomar un rol más visible en los equipos. Liderar con entusiasmo y escuchar otras ideas puede acercarte a nuevas oportunidades laborales.

Escorpio: Marte en Leo potencia tu ambición y pone el foco en tus metas profesionales. Evitar luchas de poder y demostrar capacidad con resultados puede ayudarte a ganar reconocimiento y avanzar.

Sagitario: Marte en Leo aumenta tu entusiasmo y te impulsa a expandir tus horizontes profesionales. Capacitarte, emprender o explorar nuevos caminos puede abrir oportunidades para crecer y avanzar.

Capricornio: Marte en Leo te impulsa a ordenar recursos y tomar decisiones económicas importantes. Negociar con firmeza y administrar bien lo compartido puede fortalecer tus proyectos profesionales.

Acuario: Marte en Leo, tu signo opuesto, activa sociedades y puede generar competencia profesional. Negociar sin imponer tus ideas puede transformar las diferencias en acuerdos útiles para avanzar.

Piscis: Marte en Leo aumenta tu energía para ordenar tareas y mejorar tu rendimiento cotidiano. Organizar prioridades y actuar con decisión puede ayudarte a trabajar mejor y alcanzar objetivos concretos.