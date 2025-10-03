Camilota aprovechó la mejora de Thiago Medina y contó si es verdad que pidió plata para él

Mientras Thiago Medina atraviesa una lenta recuperación tras más de quince días internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, su familia también enfrenta rumores y noticias falsas en las redes sociales. En ese contexto, su hermana Camila Deniz, más conocida como Camilota, decidió romper el silencio y aclarar públicamente una situación que la afectó de lleno.

En sus historias de Instagram, Camilota denunció la existencia de una cuenta de Facebook falsa creada con su nombre, su foto y hasta imágenes de sus sobrinas. Desde ese perfil, desconocidos pedían dinero a nombre de ella, algo que la joven desmintió con contundencia. “Vengo acá a decir gente que hay una cuenta de Facebook que está pidiendo plata, yo no soy. Lo vengo a aclarar acá porque yo no estoy pidiendo nada”, señaló en un video.

Indignada por el uso indebido de su identidad, pidió ayuda a sus seguidores para frenar el engaño. “Vayan a denunciarlo, ayúdenme porque se están tomando atribuciones que no es así, no estoy pidiendo plata”, reclamó la hermana del ex Gran Hermano, dejando en claro que no hay ningún pedido oficial de colaboración económica para Thiago.

La bronca de Camilota se hizo más fuerte a medida que explicaba el accionar de estas cuentas apócrifas. “Con un poquito así podemos hacer que cierren esa cuenta y dejen de hablar cosas que no son y dejarme mal a mí. Yo no estoy pidiendo colaboración para nada”, subrayó. Y fue todavía más tajante: “Encima están usando una foto mía y de mi sobrina, vergüenza les tiene que dar porque están tomando esta situación para sacar plata”.

En el tramo final de su descargo, insistió en que nunca recurriría a una maniobra así. “Vayan a bloquear porque no soy yo. Ya estoy cansada que pidan cosas que yo no soy, jamás voy a hacer esto por necesidad. Si tengo necesidad, tengo dos manos para salir a laburar y cosas para hacer”, sentenció.

En paralelo a esta denuncia, las noticias sobre Thiago Medina son un poco más alentadoras. En los últimos días, los médicos confirmaron que ya no requiere de asistencia mecánica respiratoria ni de cánula de oxígeno, lo que representa un avance en su cuadro clínico.