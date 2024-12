El sorpresivo motivo por el que Camilota le pidió 3 millones de pesos a sus seguidores

Camila Deniz, conocida por su participación en el programa televisivo Cuestión de Peso de eltrece, conmovió a la audiencia tras quebrarse en llanto al revelar un duro momento personal. Durante una reciente emisión, compartió que le diagnosticaron un problema auditivo severo y necesita utilizar audífonos, un dispositivo que cuesta cerca de tres millones de pesos, un monto inalcanzable para ella en su situación actual.

La hermana de Thiago Medina decidió recurrir a la solidaridad de sus seguidores para afrontar esta compleja situación. A través de sus redes sociales, visiblemente afectada, grabó un video donde explicó su situación y solicitó ayuda económica. “Mis amores, tuve una audiometría y hago este video con mucha vergüenza porque necesito de ustedes. Voy a hacer una colecta para poder comprarme los audífonos. Lo que me aporten es un granito de arena”, expresó con sinceridad.

Camila Deniz necesita reunir $2.916.000 en un plazo de menos de 15 días, por lo que compartió un alias bancario para recibir donaciones. Sin embargo, también ideó otras estrategias para alcanzar su objetivo. En su mensaje, mencionó la posibilidad de que alguna empresa o entidad le ofreciera los audífonos a través de un canje. “No solamente es necesario juntar la plata. También puede ser un lugar donde me hagan canje. Bienvenido sea. La verdad es que estoy preocupada”, agregó.

La joven también aprovechó el espacio para responder a las críticas que ha recibido en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron cómo es que tiene dinero para tratamientos estéticos, como uñas y pestañas, mientras solicita ayuda económica. Ante estos comentarios, Camila fue contundente: “Ya me están empezando a romper las bolas porque me hago las uñas y pestañas. ¡No pago! No tengo que darle explicaciones a nadie. Es todo canje, canje, canje. Por favor”.

Este episodio pone en evidencia las dificultades que enfrentan muchas personas para acceder a dispositivos médicos esenciales, incluso cuando son cruciales para su calidad de vida. En un país donde la salud pública y los costos de la tecnología médica a menudo generan inequidades, historias como la de Camila Deniz resaltan la importancia de la solidaridad y del trabajo conjunto para asistir a quienes atraviesan momentos difíciles.

Mientras tanto, Camila sigue apelando al apoyo de sus seguidores y espera poder reunir la suma necesaria para recuperar su audición. Su honestidad y valentía al exponer su situación han generado una ola de empatía y respaldo en redes sociales, donde varios usuarios han comenzado a compartir su historia para ampliar el alcance de su colecta.

Este gesto de comunidad y ayuda mutua refleja cómo las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para superar adversidades y brindar apoyo a quienes lo necesitan. Camila Deniz confía en que la empatía de sus seguidores hará la diferencia en esta etapa tan desafiante de su vida.