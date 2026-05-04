Marcelo Polino volvió a meterse de lleno en política, pero no a nivel nacional. Durante un móvil con Infama, el periodista habló del funcionamiento interno de APTRA y sorprendió a todos al adelantar qué modificaría si llega a presidir la entidad. Sumado a esto, aprovechó para pegarle a Wanda Nara.

El debate apareció en medio de las críticas que suelen despertar las ternas cada vez que se anuncian los candidatos. Marcelo Polino reconoció que muchos protagonistas buscan acercar su trabajo para ser evaluados, aunque marcó una diferencia sobre los pedidos más directos. "Mucha gente llama, muestra su material… me parece muy lícito. Otra cosa es que llamen para decir ‘después votame’", planteó.

Desde su mirada, las elecciones también están atravesadas por vínculos, experiencias y recorridos compartidos dentro de la industria. Por eso, explicó que el voto no siempre responde a una lectura fría o matemática. “Cuando estás en la terna, siempre ves con quién trabajaste mejor… y eso inclina la balanza”, sostuvo al hablar de cómo se puede definir una categoría.

El periodista también salió a responderles a quienes exigen una precisión absoluta en cada nominación. "Se le está pidiendo a APTRA rigor de corte suprema, esto es un trabajo, es un programa de televisión, uno evalúa desde su lugar el trabajo de mucha gente", señaló. En ese mismo tramo, dejó una frase que llamó la atención: "Yo cuando sea presidente la próxima gestión de APTRA voy a hacer muchos cambios para que la cosa sea de otra manera".

La propuesta más concreta llegó cuando reveló cuál sería una de sus primeras decisiones si logra ocupar ese lugar dentro de la entidad. "Primero daría una terna de programas de espectáculo", afirmó Marcelo Polino, en una definición que apuntó directamente a un reclamo habitual dentro del rubro.

El nombre de Wanda Nara también apareció en la conversación, especialmente por su nominación vinculada a MasterChef. Sin vueltas, Marcelo Polino reconoció su desempeño, pero marcó un límite claro respecto a sus chances de ganar. "Me parece que hizo un buen trabajo, pero para mi criterio no está para ganar. No puede ganar MasterChef porque ya lo ganó en 2022… así que Wanda, lo siento, se va a tener que quedar con las ganas", lanzó.

Con esas declaraciones, el periodista no solo dejó una lectura sobre la próxima entrega, sino también un anticipo de la APTRA que imagina para el futuro. Entre críticas, candidaturas internas y categorías pendientes, Marcelo Polino volvió a instalar una discusión que cada año crece alrededor de los premios.