El nombre de Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que se viralizara un antiguo video donde Marcelo Polino hace una fuerte revelación sobre la empresaria. En las imágenes, el periodista recuerda un episodio incómodo ocurrido años atrás en el teatro, cuando aseguró que tuvo que pedirle directamente que mejorara su higiene personal antes de una función.

La polémica resurgió en medio de una nueva interna entre Wanda Nara y Mauro Icardi, luego de que ella reflotara versiones sobre el supuesto mal olor de la China Suárez. Sin embargo, este material audiovisual dio un giro inesperado a la discusión y dejó a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) en una posición incómoda frente a la opinión pública.

En una entrevista emitida por C5N, Marcelo Polino fue contundente al relatar su experiencia laboral con Wanda Nara en una temporada teatral en Carlos Paz. “Iba sucia al teatro. Un día me la encontré en la puerta y le dije ‘querida, lavate los pies para venir’”, lanzó sin filtros, remarcando que se trataba de la primera figura del espectáculo.

Lejos de suavizar sus dichos, el periodista redobló la apuesta con una crítica lapidaria hacia su desempeño artístico. Según Polino, Wanda Nara no estaba preparada para el escenario y su participación generaba constantes problemas durante las funciones, desde errores de coordinación hasta accidentes en escena.

Mientras tanto, Mauro Icardi salió al cruce en redes sociales para defender a su pareja, asegurando que ella es extremadamente obsesiva con los olores y recordando el día que se conocieron en París en 2021. “Olía exquisita a perfume”, escribió el futbolista, intentando desmentir cualquier versión negativa.

En paralelo, el conflicto con la China Suárez volvió a tomar fuerza. En LAM (América), Yanina Latorre recordó que fue Wanda Nara quien habría instalado el rumor del mal olor con la intención de desprestigiar a la actriz tras el affaire con Mauro Icardi en París, mientras ella se encontraba en Milán junto a Zaira Nara.

Según explicó la panelista, Wanda Nara buscaba ganar una batalla simbólica y exponer públicamente a su rival. En ese contexto, habría asegurado que el futbolista no pudo intimar con María Eugenia Suárez por el olor a marihuana y porque él tenía fiebre.

Así, un viejo video volvió a cobrar protagonismo y reavivó un escándalo que parecía superado. Una vez más, Wanda Nara, Mauro Icardi, la China Suárez y Marcelo Polino quedaron atrapados en una trama mediática que promete nuevos capítulos.