Una fecha concreta convirtió una charla cotidiana de Susana Giménez en una revelación inesperada sobre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Mientras viajaba en auto junto a Marley durante Por el Mundo (Telefe), la conductora aseguró que la cantante y el futbolista pasarían por el altar el próximo 19 de diciembre.

La información apareció cuando Marley hizo referencia al presente sentimental del mediocampista de la Selección Argentina. “Ahora está re enamorado de Tini”, comentó. Sin advertir el impacto que provocarían sus palabras, Susana Giménez respondió: “Sí, está muy enamorado y se casan ahora, el 19 de diciembre”.

El conductor quiso comprobar si había escuchado correctamente y le consultó nuevamente por el casamiento. La diva contestó con un breve “Sí” y evitó profundizar en el tema. Ese intercambio alimentó las versiones sobre la boda, aunque Tini Stoessel y Rodrigo De Paul todavía no comunicaron oficialmente la fecha.

La posibilidad de que la pareja se case circula desde comienzos de año. En enero, Pilar Smith había contado en LAM que los preparativos ya incluían la elección de un espacio en Buenos Aires. Desde entonces, las especulaciones crecieron alrededor de una celebración que reuniría a figuras del deporte, la música y el espectáculo.

El lugar señalado para el evento es Dock Haras, un exclusivo predio situado en Exaltación de la Cruz. El complejo se caracteriza por ofrecer privacidad y amplios espacios para celebraciones de gran escala. Además, anteriormente fue elegido para eventos vinculados con otras celebridades, entre ellas Oriana Sabatini y Nicole Neumann.

De acuerdo con aquella información, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul buscarían compartir el momento con sus familiares y amigos más cercanos, lejos de miradas externas. La intención sería preparar una velada “única e inolvidable”, con una organización acorde al fuerte interés mediático que despiertan tanto en la Argentina como en otros países.

La revelación de Susana Giménez aportó así el dato que faltaba dentro de los rumores: el supuesto día elegido para la ceremonia. Mientras Rodrigo De Paul atraviesa un gran momento sentimental y Tini Stoessel continúa con sus compromisos profesionales, el 19 de diciembre quedó instalado como la fecha en la que podría celebrarse una de las bodas más esperadas del espectáculo argentino.