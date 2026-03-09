Los segundos pasan rápido cuando llega el turno de “El Rosco” en Pasapalabra. En ese tramo del programa, donde cada respuesta puede cambiar el resultado del juego, Lola Latorre vivió un momento inesperado que terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del programa.

Lola Latorre participó del ciclo que conduce Iván de Pineda junto a varios compañeros vinculados al streaming Rumis, entre ellos Julieta Poggio, “la Tía” Sebi y Lizardo Ponce. Durante la emisión, el formato del juego llevó a la hija de Yanina Latorre a enfrentarse directamente con Lizardo Ponce para definir quién sumaba más respuestas correctas en la ronda final.

Fue entonces cuando apareció la pregunta que desató el momento que rápidamente llamó la atención del estudio. El conductor planteó la consigna del juego con una pista clara que apuntaba a un gentilicio muy conocido. La definición decía: “Contiene la letra q: natural de Neuquén provincia de la Argentina, o de su capital”.

Sin demasiada pausa, Lola Latorre lanzó su respuesta con seguridad. “Neuquenino”, dijo. Sin embargo, apenas pronunció la palabra, se dio cuenta de que había cometido un error y reaccionó de inmediato frente a todos los presentes. “¡No, neuquino!“, exclamó casi al instante, intentando corregirse.

La equivocación generó una reacción inmediata en el estudio. Las risas no tardaron en aparecer mientras Lola Latorre procesaba lo que acababa de pasar durante el juego. En medio de esa escena, la participante dejó escapar una frase que reflejaba su sorpresa por la confusión. “Ay, que pa...”, comentó.

El momento terminó de redondearse con una mezcla de frustración y humor. Lola Latorre volvió a referirse al error que había cometido y dejó en claro lo evidente que parecía la respuesta correcta. “Era la más fácil, ay no”, expresó mientras el resto de los participantes seguía reaccionando a la situación.

Ese traspié inicial terminó influyendo en el resto de su desempeño durante la ronda final. Con el correr de las preguntas, Lola Latorre acumuló algunos errores más y no logró recuperar terreno frente a su rival. Lizardo Ponce terminó cerrando la jornada con mayor cantidad de aciertos y se quedó con la victoria en el juego.