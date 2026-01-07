Julieta Poggio volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, pero esta vez no fue por un look, una campaña o un video viral. La ex Gran Hermano quedó en el centro de la escena luego de que se filtrara el itinerario completo de su cumpleaños, una celebración que promete ser inolvidable y que se extenderá durante tres días consecutivos en Villa Carlos Paz, con planes pensados al detalle.

La propia Julieta Poggio fue quien encendió la mecha al compartir en sus historias de Instagram una captura de un mensaje de WhatsApp enviado a sus invitados. Lejos de tratarse de una invitación informal, el texto incluía horarios, actividades y consignas claras, dejando en evidencia que el festejo fue organizado como un verdadero evento de alto nivel.

El cumpleaños de Julieta Poggio comienza el jueves 8 con una experiencia de lujo reservada solo para su círculo íntimo. Durante la tarde, los invitados deberán presentarse para disfrutar de un catamarán privado, una propuesta exclusiva pensada para relajarse y celebrar en un entorno privilegiado.

La primera jornada continúa con un after beach en el reconocido parador Zebra, donde el grupo podrá disfrutar del atardecer entre música, tragos y clima festivo. El cierre del día llega pasada la medianoche con una cena especial en el hotel, momento elegido por Juli Poggio para soplar las velitas y dar inicio formal a los festejos.

El viernes 9 el plan baja un cambio, aunque sin perder glamour. Durante el día habrá asado y pileta en la terraza del edificio donde vive la influencer, en una previa distendida antes de una noche cargada de actividad y exposición mediática para Julieta Poggio.

Por la noche, todos los invitados tienen cita obligada en el teatro para ver Cortocircuito, la obra en la que Julieta Poggio participa como actriz. Finalizada la función, una combi privada los traslada directamente a La Fábrica, donde la consigna es clara: bailar hasta que salga el sol.

El gran cierre llega el sábado 10 con una propuesta que terminó de sorprender a todos. Desde las 14 horas, el grupo disfrutará de un parque acuático cerrado exclusivamente en Laguna Azul, con almuerzo y bebidas incluidas, en una despedida a pura diversión junto a Juli Poggio.

Al final del mensaje, Julieta Poggio sumó algunas recomendaciones con su estilo relajado: llevar malla, mucha energía y, entre risas, también algún regalo. El texto cerró con un afectuoso “Los amo”, y la captura no tardó en viralizarse, confirmando que Juli Poggio sabe convertir cualquier celebración en un evento mediático.