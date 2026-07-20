Gustavo Méndez rompió en llanto durante La mañana con Moria después de que Wanda Nara sugiriera en las redes sociales que tenía una causa “por pedofilia”. El periodista negó categóricamente esa versión, aseguró que la publicación afectó a su familia y anunció que avanzará judicialmente hasta “las últimas consecuencias”.

El enfrentamiento se hizo público a partir de un comentario que el panelista escribió en X luego de la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial. Sin mencionar directamente a la empresaria, preguntó con ironía: “Si no fuiste a ningún partido de la Selección en todo el Mundial y vas a la final y perdemos.¿Sos mufa?“ La respuesta de Wanda incluyó la acusación que provocó el descargo televisivo.

Visiblemente afectado, Gustavo Méndez se dirigió directamente a ella y marcó el límite que, según explicó, había sido atravesado. “A vos te lo voy a decir, Wanda Nara. Vos tenés familia y yo también tengo familia. Y este programa, todos los días a la mañana, lo ve mi mamá y yo tengo que estar hablando de esto. Culpa tuya. Y eso es un límite. Mi familia es un límite. ¿Me escuchaste?“ Luego agregó: “Yo estaba con mi novia y me dice, ‘se fue a la mierda’. Voy a ir hasta las últimas consecuencias en contra tuyo, porque me costó un huevo llegar acá. Me formé, estudié, me cerraron las puertas mil veces. Y te metés conmigo, con los millones de seguidores que vos tenés y lo influenciable que sos”.

El periodista vinculó su reacción con el efecto que el señalamiento podía tener sobre sus seres queridos y defendió la trayectoria que construyó. “Cuando las balas le pegan a mi familia, no me resbala. Voy a ir por todo, porque yo a vos no te hice nada. Yo hago periodismo, trabajo en un país con libertad, donde los derechos de la comunicación están en la Constitución. Estudié, me vine acá con un bolsito. Y no soy víctima de nada, me lo gané todo solo. Y te voy a ganar en la Justicia, porque todo me lo gané solo. Me acusaste de algo atroz, y te tenés que hacer responsable. Yo a vos no te acusé nada atroz”, expresó entre lágrimas.

También remarcó que prepara sus intervenciones antes de salir al aire y rechazó haber cometido el hecho mencionado por Wanda Nara. “Llego informado al programa en el que me dan oportunidades. Y cuando vos, lastimás a mi familia, es un límite. Es muy grave. Te metiste conmigo, y no solamente conmigo, con mi familia de algo que yo jamás hice”, manifestó frente a sus compañeros.

Moria Casán intervino para respaldarlo y dimensionó la gravedad de la situación: “Entendemos tu sensibilidad y tu emotividad. Y es muy grave esta acusación, es espantosa. Y hay que luchar. Sos un hombre que no ha cometido ningún delito y entendemos tu desborde, porque es una acusación que se pasa de rosca. No tiene nada que ver con un chisme de sábana y con cuernos”.

La conductora cerró el tema diferenciando las peleas habituales del espectáculo de un señalamiento de semejante magnitud. “Estamos muy expuestos y despertamos amores y odios. Hay que convivir con eso. Una cosa es el ida y vuelta, el chusmerío y el chisme, y otra las acusaciones duras, como en este caso”, reflexionó. Gustavo Méndez, por su parte, dejó en claro que buscará que Wanda Nara responda ante la Justicia por lo publicado.