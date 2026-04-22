En el marco del Día de la Identidad Neuquina, la Casa de las Leyes abrirá sus puertas este jueves 23 para presentar “Formas de decir Neuquén”, una muestra fotográfica que propone una mirada diversa y sensible sobre el territorio y la identidad provincial. La actividad se desarrollará en el espacio cultural de la Legislatura del Neuquén, donde el público podrá recorrer una exposición que reúne el trabajo de dos fotógrafas con trayectorias distintas, pero atravesadas por una misma inquietud: representar lo neuquino desde la imagen.

Por un lado, Mey Pullol presentará su serie Patagonia silenciosa, construida desde una relación íntima con el paisaje. Radicada en San Martín de los Andes, su obra explora los lagos, la montaña y el silencio como formas de expresión, invitando a una contemplación pausada y sensorial. En contraste, Maju Franzán aporta una mirada vinculada a lo urbano y arquitectónico. Formada en la Universidad del Cine en Buenos Aires y con especialización en Barcelona, su trabajo se enfoca en la densidad visual del territorio desde una perspectiva contemporánea.

La propuesta busca generar un diálogo entre ambas visiones, sin intentar una síntesis única, sino más bien sosteniendo distintas formas de aproximarse a la identidad neuquina. En este sentido, la muestra plantea un recorrido que trasciende la idea del paisaje como imagen para abordarlo como un lenguaje cargado de significados, tiempos y texturas.

La inauguración tendrá lugar este jueves, de 19 a 21, en la Sala de Comisiones y Sala Marta Such, ubicadas en Olascoaga 560 de la ciudad de Neuquén. La exposición podrá visitarse hasta el 29 de mayo, de lunes a viernes entre las 8 y las 20, con entrada libre y gratuita. La iniciativa se suma a la agenda cultural de la provincia, con una propuesta que invita a reflexionar sobre las múltiples formas de construir y narrar la identidad local a través del arte.