Una colaboración que no se concretó dejó un malestar que las integrantes de Bandana llevaron al aire. Durante el streaming de Popstars, Lowrdez Fernández habló de Emilia Mernes y abrió una discusión que también mostró diferencias dentro del grupo sobre cómo interpretar los gestos de la cantante hacia ellas.

El tema en cuestión era Maldita noche, uno de los clásicos de la banda. Según el relato de Lowrdez, la posibilidad de compartir una grabación no prosperó y después se enteraron de que Emilia había hecho su propia versión. La conversación no aportó detalles sobre las condiciones de aquella propuesta, pero sí dejó expuesto el descontento por su desenlace.

La cantante introdujo el reclamo con un saludo cargado de ironía: "Un saludo a Emilia que no quiso grabar Maldita noche con nosotras". Lissa Vera reaccionó enseguida: "Ay, pero embrollera, la verdadera embrollera". Con esas intervenciones, lo que podía haber sido una mención al repertorio de Bandana se convirtió en un pase de facturas público.

Ante la consulta de Valen Rizzuti sobre los motivos por los que no habían grabado juntas, Fernández admitió que no tenían una explicación: "No sabemos, de repente nos dijeron: 'Emilia ya lo grabó sola, lo sacó'". Su versión puso el foco en cómo recibieron la noticia sobre Emilia Mernes, sin precisar quién les transmitió esa información ni en qué momento ocurrió.

La discusión sumó otro cuestionamiento cuando Lissa preguntó: "¿Con el permiso de quién?". Lowrdez marcó su posición: "Yo no la bendije". Las frases expresaron la falta de respaldo personal de la integrante de Bandana, aunque durante el intercambio no se detallaron cuestiones contractuales ni autorizaciones vinculadas con la grabación y el lanzamiento del tema.

Frente a ese clima, Virginia da Cunha propuso mirar otro antecedente del vínculo con Emilia Mernes: "Nos hizo un homenaje en pleno estadio Vélez". El recuerdo buscó darle lugar a un reconocimiento público hacia el grupo, pero no modificó la postura de su compañera. "El homenaje que me lo hagan cuando estoy muerta", respondió Fernández, rechazando que aquel gesto compensara su malestar.

Así quedaron planteadas dos miradas dentro de la misma charla: Virginia rescató el tributo, mientras Lowrdez sostuvo su reproche por la colaboración frustrada. La mención de Vélez no alcanzó para cerrar el asunto. Por el contrario, dejó claro que, para Fernández, homenajear las canciones de Bandana y convocar a sus integrantes a compartir una nueva versión eran gestos distintos.