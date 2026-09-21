La recuperación de Mirtha Legrand sumó una novedad alentadora, aunque todavía deberá permanecer en el Sanatorio Mater Dei. Después del impacto que provocó su regreso a la clínica pocos días después del alta, una información sobre las condiciones de su internación llevó tranquilidad a quienes siguen de cerca su estado de salud.

Según informó Luis Bremer, la conductora fue trasladada a una habitación común después de pasar dos días en una unidad de cuidados intensivos. Allí continúa con la atención médica y el tratamiento indicado. El cambio fue conocido en medio de la preocupación por esta nueva hospitalización y acompañó las noticias sobre una respuesta favorable a los cuidados recibidos.

El próximo informe oficial será importante para conocer cómo continúa esa evolución. La última comunicación del Mater Dei había señalado que, si no se producían cambios, se difundiría otro parte este lunes 21 de septiembre. La expectativa está puesta en las precisiones que puedan aportar los profesionales sobre el cuadro y los pasos previstos para los próximos días.

Por ahora, no hay una fecha confirmada para que Mirtha Legrand vuelva a su domicilio. Debe completar los antibióticos y los estudios correspondientes, por lo que seguirá bajo observación. La mejoría y el traslado de habitación representan una noticia positiva dentro de la internación, pero todavía no implican que haya terminado el proceso de recuperación ni que se haya dispuesto el alta.

El nuevo ingreso ocurrió el viernes pasado, apenas cinco días después de que pudiera dejar el establecimiento. En esa oportunidad, el sanatorio comunicó que presentaba un cuadro compatible con neumonía. Desde entonces, el equipo médico mantuvo el seguimiento y aplicó el tratamiento al que, según la información conocida hasta el momento, respondió favorablemente.

Durante su ausencia de la pantalla, Juana Viale volvió a hacerse cargo del programa y transmitió que su abuela estaba recuperándose. La familia permanece cerca de Mirtha Legrand y agradeció las muestras de afecto que llegaron desde que trascendió el reingreso. Ese acompañamiento continúa mientras la conductora atraviesa esta etapa de atención en el centro médico porteño.

La espera se concentra ahora en saber si la evolución favorable se sostiene y qué decisiones tomarán quienes la atienden. El traslado a una habitación común modificó el escenario de los primeros días, pero el regreso a casa sigue pendiente. Hasta que haya una indicación médica en ese sentido, la recuperación continuará en el Mater Dei, con controles y tratamiento.