La declaración de amor de la China Suárez llegó acompañada por una imagen que abrió otra polémica. La actriz publicó un video junto a Mauro Icardi después de coincidir con Benjamín Vicuña durante una actividad de su hijo, y combinó un mensaje romántico con una maniobra arriesgada mientras viajaban en auto.

En la grabación, Eugenia aparece filmándose con la mitad del cuerpo fuera de la ventanilla, mientras el futbolista conduce. Esa posición quedó como uno de los aspectos más llamativos de la publicación. El gesto elegido para mostrarse distendida con su pareja también expuso el peligro de sacar parte del cuerpo de un vehículo en movimiento.

El texto con el que acompañó las imágenes agregó un tono desafiante: "Evidentemente manifesté bien. Nadie fue obligado a hacer este video". La China Suárez presentó así la participación de Mauro Icardi como parte de una escena compartida por voluntad de ambos. La aclaración quedó incluida en la misma publicación con la que decidió exhibir su felicidad sentimental.

Sobre el video sumó otra frase, esta vez junto a un corazón: "No necesito manifestar porque ya llegó el hombre que pedí". La dedicatoria fue leída como un posible palito para Benjamín Vicuña por el momento en que apareció. Sin embargo, el mensaje no lo menciona ni identifica expresamente a ningún destinatario fuera de su actual pareja.

El antecedente de esa interpretación fue el campeonato de fútbol que Amancio disputó durante el fin de semana. Allí, la China Suárez y Benjamín Vicuña coincidieron para acompañar a su hijo. Después llegó la publicación con el delantero, aunque esa sucesión no confirma por sí misma que la actriz haya querido responderle algo al padre del niño.

La música también acompañó el sentido romántico de las imágenes. la China Suárez eligió Training Season, de Dua Lipa, un tema relacionado con la búsqueda de una pareja a quien confiarle el corazón. El cierre mostró a la actriz y a Mauro Icardi dándose un beso, completando una secuencia centrada en el vínculo y en la satisfacción que ella expresó por su presente.

Entre la dedicatoria y las lecturas sobre su relación anterior, la escena del auto tuvo un peso propio: fue el riesgo visible de una publicación pensada para celebrar el amor. El supuesto destinatario de la indirecta quedó abierto a interpretaciones, pero la maniobra se mostró sin ambigüedades. Ese contraste hizo que el video trascendiera la demostración romántica que la pareja compartió.