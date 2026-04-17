Mirtha Legrand tuvo que frenar por un motivo que encendió alarma apenas se supo que no estaría este sábado en su mesa. La conductora eligió hablar ella misma para despejar versiones y contar qué le pasa, después de que su ausencia generara preocupación entre quienes esperaban verla al frente de su clásico programa.

Con su estilo de siempre, Mirtha Legrand usó las redes para llevar calma y confirmar que no se trata de un cuadro grave. “Como siempre les digo, la leyenda continúa… Solo estoy resfriada, la semana que viene vuelvo. ¡Besito, chau chau! ”, escribió, en un mensaje breve que sirvió para bajar la tensión y, al mismo tiempo, dejar claro que su regreso ya está previsto para los próximos días.

Detrás de esa decisión hubo una indicación médica concreta. Según se explicó desde su entorno, la diva arrastra un malestar desde principios de semana y por eso le recomendaron parar. “Sufrió un enfriamiento a comienzos de la semana. El médico le sugirió que hoy no trabaje para cuidarse y para que pueda recuperarse bien”, señalaron, dejando en evidencia que la prioridad fue evitar una exigencia innecesaria mientras atraviesa este cuadro.

Lo que más ruido hizo fue que todo parecía encaminado para una emisión normal. Ya se habían difundido promociones del ciclo con la lista de invitados y el programa estaba en marcha, pero la salud obligó a modificar el plan sobre la hora. En ese contexto, la ausencia de Mirtha Legrand impactó todavía más porque no venía acompañada de señales previas que anticiparan un cambio.

De todos modos, la propia conductora fue la primera en marcar que el episodio no tiene una gravedad mayor. La decisión de no salir al aire respondió más a una medida de cuidado que a una complicación seria.

A los 99 años, cada pausa en la rutina de Mirtha Legrand toma otra dimensión, sobre todo porque sostiene una presencia constante y una disciplina de trabajo que ya forman parte de su sello. Por eso, que haya aceptado dar un paso al costado por recomendación médica también muestra que esta vez eligió escuchar el cuerpo y no forzar una aparición que podía esperar unos días.

Así, la conductora no hará su programa este sábado 18 de abril, pero dejó una certeza importante: está bien, se está recuperando y planea volver la semana próxima. Con una sola publicación alcanzó para apagar rumores y ordenar el tema desde su propia voz, sin dramatizar pero sin minimizar tampoco un resfrío que la obligó, por unas horas, a bajar el ritmo.