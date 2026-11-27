El fenómeno que marcó a toda una generación volvió a ocupar el centro de la escena. A 25 años del nacimiento de Bandana, Ivonne Guzmán recordó cómo fue pasar de ser una joven que buscaba cumplir su sueño artístico a convertirse, casi de un día para el otro, en una de las figuras más reconocidas del pop argentino. Su relato dejó al descubierto una experiencia mucho más intensa de lo que imaginaban.

La revelación ocurrió durante su visita a Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini y Evelyn Botto en El Trece. Allí, la conductora, que se reconoció fanática de la banda, quiso saber cuántas presentaciones tenían previstas cuando comenzó aquella aventura musical. La respuesta de la cantante dejó en evidencia la dimensión inesperada que alcanzó el proyecto.

Lejos de imaginar una agenda repleta de compromisos, Ivonne Guzmán contó que inicialmente tenían previsto realizar una sola función. Sin embargo, la respuesta del público superó cualquier expectativa y terminó transformando aquella presentación en un acontecimiento histórico: "Hicimos ciento ochenta y seis. Gran Rex, nada más. Gran Rex, nada más. Después, bueno, giras internacionales. Dos Vélez", recordó.

La magnitud del éxito también fue motivo de conversación con Evelyn Botto, quien señaló que un proyecto pensado para durar aproximadamente dos semanas terminó extendiéndose durante cuatro años. La artista coincidió con esa descripción y resumió lo que significó atravesar semejante experiencia: "Sí, duró cuatro años y fue una intensidad increíble, como mucho trabajo, también mucho trabajo nosotras en grupo".

Pero hubo un aspecto de aquella etapa que sorprendió especialmente. Guzmán explicó que las integrantes de Bandana contaban con acompañamiento psicológico para afrontar la exposición pública y aprender a sostenerse entre ellas. "Teníamos una terapeuta que nos ayudaba a acompañarnos entre nosotras, a soportar todo lo que significaba esa exposición", confesó durante la entrevista.

La cantante también puso el foco en la edad que tenían cuando alcanzaron semejante popularidad. Todavía estaban construyendo sus identidades personales y, al mismo tiempo, debían responder a las exigencias de una industria que las había colocado bajo la mirada permanente del público. "A esa edad como que todavía te estás forjando, ¿viste? Entonces, la verdad que fue una experiencia bien intensa y que agradezco un montón", reflexionó.

La ex Bandana recordó cómo explotó la fama

La entrevista también tuvo un momento musical cuando Evelyn Botto le pidió que cantara. La conductora comenzó a recordar "Y si hoy no sale el sol" y después le solicitó el solo de "Bajo la lluvia". Finalmente, Ivonne Guzmán aceptó interpretar una parte del tema y recibió una ovación en el estudio de Mario Pergolini.

En medio de los 25 años de Bandana, también volvió a instalarse la posibilidad de un reencuentro de la formación original, integrada por Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha e Ivonne Guzmán. Actualmente, las cuatro primeras continúan vinculadas al proyecto musical, mientras que Guzmán desarrolla su carrera junto a La Delio Valdez. Su testimonio permitió volver sobre una etapa inolvidable, pero también recordar el costo personal de una fama que llegó mucho antes de lo esperado.