Este martes 3 de noviembre a las 9 comenzó el juicio contra Leandro García Gómez, expareja de Lowrdez, integrante de Bandana. Está acusado de violencia de género contra la artista, por hechos ocurridos en octubre de 2025. Pese a que la artista no denunció, la Cámara del Crimen acreditó que fue víctima de alto riesgo y que los hechos efectivamente ocurrieron.

Fuentes del caso confirmaron que el debate en el Tribunal Oral en lo Criminal N°11 de la Ciudad de Buenos Aires. García Gómez, quien se encuentra preso en la cárcel de Ezeiza, llega a juicio acusado de los delitos de lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas, agravadas por el vínculo. En caso de ser condenado, podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Un caso judicial inusual

Se trata de un caso judicial bastante inusual. Durante la investigación, la cantante no instó la acción penal de manera directa. Por ese motivo no es querellante, por lo que sería citada a declarar como testigo.

El ex de Lowrdez llega a juicio acusado de secuestrarla, amenazarla y ejercer violencia de género.

Aun así, pese a que Lowrdez no denunció, la Cámara del Crimen acreditó que fue víctima de alto riesgo y que los hechos efectivamente ocurrieron.

El informe de la Oficina de Violencia Doméstica

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reveló en su informe que "se observaron indicios (...) de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia (...)".

En este sentido, se describió que se trata de un caso de "entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada".

Cómo fue la detención

El 23 de octubre de 2025, García Gómez fue detenido en su departamento del barrio porteño de Palermo tras mantener secuestrada durante días a la artista. La denuncia había sido radicada por la madre de la cantante, Mabel López, quien expuso que no tenía contacto con su hija desde hacía días.

Tras varios intentos de allanamientos, recién en la noche de ese jueves la Policía de la Ciudad logró ingresar al departamento. Allí, en un grave estado de vulnerabilidad, los agentes hallaron a la cantante de Bandana, por lo que de manera inmediata se detuvo a su ex pareja.

Lowrdez se encontraba "sentada en la cama matrimonial de una de las habitaciones con signos de somnolencia y visible estado de vulnerabilidad". El imputado fue encontrado escondido en un armario.