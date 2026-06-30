El nombre de Zulma Lobato volvió a explotar en las redes sociales después de que se conociera un nuevo escándalo relacionado con la colecta solidaria que había impulsado Jazmín La Cuerpo. Todo comenzó semanas atrás, cuando se viralizó un video en el que la mediática pedía ayuda desesperadamente tras haber sido desalojada de su vivienda y aseguraba que no quería terminar en un geriátrico porque no deseaba separarse de Estrellita, su perro Caniche de 13 años.

La situación generó una enorme ola de solidaridad entre sus seguidores y usuarios de internet. Fue la propia Jazmín La Cuerpo quien difundió el alias de la cuenta para que las personas pudieran colaborar económicamente con Zulma Lobato. En pocas horas, la historia se volvió tendencia y miles de personas comenzaron a enviar dinero para ayudarla a afrontar sus problemas económicos y de salud.

Sin embargo, cuando parecía que la campaña solidaria había tenido un final feliz, apareció un dato inesperado que cambió por completo el clima en las redes. La influencer compartió un audio donde se asegura que Zulma Lobato habría reunido cerca de 11 millones de pesos gracias a las donaciones y que posteriormente decidió cambiar gran parte de ese dinero a dólares para depositarlo en una cuenta bancaria.

La ayuda de La Cuerpo a Zulma Lobato

La revelación provocó un verdadero terremoto en internet. Muchos usuarios apuntaron directamente contra la mediática y cuestionaron el destino de los fondos. Incluso algunos acusaron a Jazmín La Cuerpo de haberse acercado a Lobato por interés o de exagerar la situación para generar repercusión. Las críticas crecieron rápidamente y la polémica escaló en cuestión de horas.

En el audio que se difundió también se escucha a Zulma Lobato haciendo referencia a su futuro y mencionando que “aguantará un año en el geriátrico hasta que se vaya Javier Milei”, en referencia al presidente argentino. Esa frase desató aún más repercusiones y alimentó el debate entre quienes defendían a la mediática y quienes sostenían que había manipulado la solidaridad de la gente.

Por su parte, Jazmín La Cuerpo se mostró dolida por toda la situación y expresó públicamente su tristeza. “Estoy muy triste”, escribió en sus redes sociales luego de recibir críticas y comentarios negativos. Además, dejó entrever que esperaba un gesto de agradecimiento por parte de Lobato, algo que, según contó, nunca ocurrió.

La ayuda de La Cuerpo a Zulma Lobato

La controversia volvió a poner el foco sobre los problemas personales y económicos que atraviesa desde hace años Zulma Lobato. Meses atrás ya había generado preocupación la viralización de imágenes de su vivienda en Munro, donde se veía un panorama alarmante. Según mostraron las fotos difundidas por Jazmín La Cuerpo, la casa estaba llena de basura, bolsas acumuladas, excremento de perro y objetos en estado de abandono.

En aquel momento, la influencer organizó otra colecta solidaria para mejorar las condiciones de vida de la mediática. “Tuvimos que ir con @lapepona_oficialok a limpiarle la casa a Zulma porque vivía en la miseria. Con $1.500.000 que donó la gente, le compramos la heladera, cocina y sus productos de limpieza, así como sus alimentos”, había contado. Ahora, tras el nuevo escándalo, la relación entre ambas parece haber quedado completamente rota.