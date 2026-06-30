El silencio de Nacho Levy se quebró después de varios días de señalamientos públicos. En medio de las acusaciones por violencia psicológica, control y manipulación emocional, el dirigente publicó un descargo en el que pidió perdón, reconoció conductas dañinas y anticipó un cambio personal.

El conflicto había tomado fuerza luego de que Cecilia Ce relatara en redes una experiencia de desgaste emocional sin nombrarlo directamente. “No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca”, escribió la psicóloga. Luego agregó: “Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir”.

Mientras los testimonios se multiplicaban en redes, el nombre del referente social empezó a circular con fuerza. En ese contexto, Nacho Levy publicó un mensaje en el que asumió parte de lo señalado: “Necesito pedirles perdón a quiénes hayan padecido a mi lado las dinámicas emocionales que intenté trabajar con medicación y terapia. Violencia psicológica, que desde adentro no se ve”.

El dirigente también buscó dejar en claro que no pretendía correr el foco ni repartir responsabilidades. “No pretendo salpicar a nadie ni diluir los señalamientos a mi persona en patrones generales, porque tengo claro mi responsabilidad y mi obligación: trabajar en mí, para regular mi ánimo, sanar heridas y poder sumar sin restar”, expresó.

En otro tramo de su descargo, Levy reconoció que atraviesa “horas duras” y anunció que buscará ayuda profesional de manera prioritaria. Según escribió, decidió “profundizar desde hoy un tratamiento intenso para mi salud mental, que será la prioridad de mis días. Ahí estará mi compromiso de reparación personal, para que pueda, cuando sea, contribuir también a la reparación colectiva”.

La admisión incluyó una reflexión sobre las formas de violencia que no siempre aparecen de manera evidente. “A veces no hay golpes, ni delitos, ni crímenes, pero hay dinámicas que sí, son emocionalmente violentas”, señaló. Luego sumó: “Sin detener la marcha, me enfoqué en la obra y descuidé el camino, poniendo ideas por delante de las personas”.

El impacto también alcanzó a La Poderosa, que anunció su desvinculación total tras activar su protocolo de géneros. Sobre su lugar dentro del movimiento social, el dirigente sostuvo: “Jamás me sentí un impostor en el movimiento social ni en el respaldo a mis compañeras, porque no veía la contradicción directa con ciertas conductas que hicieron daño”.

El cierre del mensaje dejó planteada una etapa de repliegue para Nacho Levy, mientras el escándalo sigue abierto. “Me pongo en manos de profesionales, al calor de mis afectos. Ahora me toca cerrar la boca, escuchar y demostrar que las cosas del adentro también se pueden transformar. Lo siento mucho”, escribió, en una respuesta que no cerró la discusión, pero sí marcó su primera reacción pública.