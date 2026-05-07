Mirtha Legrand volverá este sábado 9 de mayo a La noche de Mirtha, a las 21:30, por El Trece. La conductora retomará su lugar en la mesaza después de tres semanas de ausencia por una bronquitis que la obligó a hacer reposo y dejar el ciclo en manos de Juana Viale.

La vuelta marca un momento esperado para el programa, sobre todo porque la salud de Mirtha Legrand había generado atención entre sus seguidores. Durante esos días, su entorno llevó tranquilidad y explicó que el cuadro no revestía gravedad, aunque sí requería cuidados para evitar una recaída y garantizar una recuperación completa.

Marcela Tinayre fue una de las encargadas de contar cómo transitaba su madre esos días fuera de cámara. “Lo único que quiere es trabajar, me dice cuántas cosas se está perdiendo”, expresó, al dejar en claro que la Chiqui seguía pendiente de la actualidad y con ganas de regresar cuanto antes a su clásico espacio televisivo.

La propia conductora también había explicado por qué debía extender el descanso algunos días más. “Siguiendo la recomendación de mi médico, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año”, escribió en sus redes, después de que la bronquitis la obligara a suspender su presencia en el programa.

Para su regreso, Mirtha Legrand recibirá a cuatro figuras vinculadas al espectáculo y la escena teatral. Mariano Martínez será uno de los invitados, en medio de su presente con Ni media palabra junto a Nicolás Cabré y su nuevo rol como conductor de la edición número 15 de La Jaula de la Moda.

También estará Elena Roger, que llega con Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires, una ópera rock que se presenta en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín y que reúne canciones de Charly García con un gran elenco. A la mesa se sumará Fernanda Metilli, integrante de Las chicas de la culpa, el espectáculo de humor que comparte con Malena Guinzburg, Natalia Carulias y Connie Ballarini.

Juan Leyrado completará la noche con Sarmiento, la clase, su unipersonal centrado en la figura del prócer y sus ideas sobre educación y progreso. Así, la Chiqui volverá a encabezar una mesa con perfiles distintos y proyectos en plena actividad, en una emisión que tendrá un atractivo extra por su regreso después del reposo.