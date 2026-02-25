La vida sentimental de Jésica Cirio vuelve a ocupar el centro de la escena mediática. Luego de meses marcados por polémicas y situaciones judiciales que la tuvieron en el ojo de la tormenta, la conductora decidió dar vuelta la página y apostar nuevamente al amor. En las últimas horas se filtró la primera foto junto a Nicolás Trombino, el empresario señalado como su nueva pareja.

La imagen fue difundida por Juan Etchegoyen en su ciclo “Mitre Live”, donde el periodista aseguró tener pruebas concretas del vínculo. “Ustedes saben que Jésica Cirio dejó atrás los escándalos judiciales por ahora y optó por volver a apostar al amor. Hasta acá había rumores pero hoy vamos a confirmarlo con pruebas”, expresó el conductor al presentar el material.

Según relató Juan Etchegoyen, la producción de su programa consiguió la fotografía en la que se ve a Jésica Cirio compartiendo un encuentro con amigos y familiares junto a Nicolás Trombino. La postal muestra a la pareja relajada y sonriente, en un clima íntimo que confirmaría el romance que hasta ahora se manejaba como versión.

“Ahí están, ahí los ven. Jésica y entiendo que es Nicolás Trombino porque si lo veo por la calle no lo conozco. Pero por las fotos de él que trascendieron entiendo que es él y tengo más información”, agregó el periodista, dejando en claro que la identidad del empresario ya estaba chequeada por su equipo.

De acuerdo al testimonio que recibió el conductor, la química entre Jésica Cirio y Nicolás Trombino sería evidente. “La persona que me envía la imagen me dice que no se despegaban ni un segundo. Literalmente pegados muy enamorados y no parando de reírse juntos”, reveló Juan Etchegoyen al aire.

El nuevo vínculo de Jésica Cirio llega después de una etapa compleja en su vida personal, atravesada por causas judiciales que generaron fuerte repercusión pública. Por eso, la confirmación de este romance marca un nuevo comienzo para la modelo, que intenta reconstruir su tranquilidad lejos de los conflictos.

Sin embargo, Juan Etchegoyen también deslizó cierta cautela respecto al pasado del empresario. “Ojalá que esta historia de amor de Jesica Cirio no le traiga problemas judiciales aunque algunos aseguran que Trombino tiene un prontuario difícil. Esperemos que eso sea una versión y no la realidad así Jésica puede vivir una linda historia de amor sin complicaciones”, concluyó el periodista, dejando abierta la incógnita sobre el futuro de la pareja.