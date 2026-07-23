Jimena Barón apuntó directamente contra los artistas extranjeros que se burlaron de la Argentina y acusaron al país de discriminar a quienes llegan desde otros lugares. La actriz cuestionó que esas mismas figuras recurran al público local cuando buscan difusión y lanzó: “Bien que cuando necesitan que sus discos y videos se oigan y vean con buen público, eligen Argentina”.

El descargo apareció después de la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026, aunque aclaró que su malestar no estaba relacionado con el resultado deportivo. “Intentaré distraerme y que se me pase la tristeza que claramente no tiene nada que ver con no haber salido campeones otra vez. Mirá si nos van a deber algo los pibes de la Selección que nos alegran el corazón hace tanto tiempo”, expresó.

Lejos de considerar que las provocaciones quedarían reducidas a una discusión pasajera, Jimena Barón aseguró que los ataques fortalecieron el vínculo entre los argentinos. “Esto, lejos de rompernos, nos une mucho más entre nosotros, que jamás nos vamos a olvidar de esta ola de odio tan injusta y desagradable. Te amo Argentina, tierra preciosa, tierra de buena gente. Nunca dudes del corazón de un Argentino”, manifestó.

Para defender la apertura histórica del país, la cantante recurrió al texto constitucional. “Argentina es un país en el que en su misma constitución dice: ‘asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros... y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino’”. Con esa referencia, rechazó que la discriminación representara la identidad nacional.

Su argumento también incluyó los recursos y oportunidades que reciben quienes eligen instalarse en el territorio. “Argentina no solo recibe, Argentina abraza. A todo el mundo, desde siempre. Argentina comparte salud y educación. Argentina se levanta de lo que sea, con humor, con amor y siempre con solidaridad. Argentina tierra del Diego, Messi, El Papa Francisco y Favaloro”, remarcó. Luego sintetizó esa idea: “A Argentina le sobra siempre aunque siempre le falte”.

La artista se mostró especialmente dolida por los cuestionamientos provenientes de países cercanos y afirmó que “todo lo que se está diciendo de este país es una vergüenza, sobre todo de nuestros compañeros latinoamericanos”. Para ella, las críticas no describen la manera en que la sociedad argentina recibe a los extranjeros, sino que forman parte de una campaña de hostilidad injustificada.

“Nosotros nos vamos a levantar, como siempre, porque estamos acostumbrados. Porque se burlan de lo mismo que nos hizo resilientes. Por eso no nos puede parar nada ni nadie. Además somos el país más pasional y orgulloso de su bandera del mundo. Indiscutiblemente también somos la mejor hinchada del planeta”, aseguró al reivindicar la capacidad de recuperación del país.

La respuesta de Jimena Barón combinó la defensa de la Selección Argentina con un reproche concreto hacia las figuras internacionales. Su planteo fue que no resulta coherente desacreditar a los argentinos y, al mismo tiempo, buscar su acompañamiento para llenar recitales o impulsar producciones. El mensaje transformó la tristeza posterior al Mundial en una discusión sobre respeto, memoria y reconocimiento.