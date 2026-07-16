La cuenta regresiva para la final del Mundial entre Argentina y España mantiene en vilo a millones de hinchas, que apelan a todo tipo de rituales para acompañar al equipo de Lionel Scaloni. En ese contexto, Jimena Barón sorprendió a sus seguidores al revelar cuál es la cábala que la acompañó durante toda la competencia y que volverá a estar presente en el partido decisivo.

Desde el comienzo del certamen, la artista viajó a Estados Unidos junto a su pareja y sus dos hijos para seguir de cerca la campaña de la Selección Argentina. A través de sus redes sociales compartió postales desde los estadios, festejos y momentos de tensión, aunque hubo un detalle que despertó la curiosidad de sus fanáticos: un pequeño peluche de Jesús que siempre aparecía con ella.

Con el paso de los partidos, el muñeco comenzó a ganar protagonismo entre quienes seguían sus historias de Instagram. Muchos usuarios empezaron a relacionarlo con la buena fortuna del equipo y hasta preguntaban antes de cada encuentro si el famoso "Jesús" iba a estar presente en la tribuna alentando a la Scaloneta.

Jimena Barón y un objeto extraño como cábala

Finalmente, Jimena Barón decidió contar el verdadero origen del objeto. "Este Jesús me lo regaló el cura que bautizó a Arturo. Me acompañó y acompaña en momentos muy importantes", escribió la cantante, dejando en claro el enorme valor sentimental que tiene el pequeño peluche.

La artista también reveló que el muñeco cumple una función muy especial cada vez que debe subirse a un avión. "Además no me gusta volar (a pesar de viajar mucho) y si hay turbulencia la paso muy mal, por eso lo llevo siempre conmigo", confesó, explicando que el amuleto le brinda tranquilidad en cada viaje.

La historia generó una gran repercusión entre sus seguidores, quienes adoptaron el peluche como una cábala más de la Selección Argentina. Incluso, después de los partidos más complicados del Mundial, muchos le escribían para confirmar que el pequeño Jesús había estado presente durante el encuentro.

De cara a la gran final frente a España, la cantante confirmó que el amuleto volverá a ocupar un lugar especial. "Por supuesto, que juegue Argentina es importantísimo, por ende Jesús terminó viendo todos los partidos y si Dios quiere ahí estaremos en la final", expresó con entusiasmo.

Mientras Lionel Messi y el plantel ajustan los últimos detalles para disputar el encuentro decisivo, Jimena Barón ya tiene preparada su mochila con el inseparable peluche. Para sus seguidores, el pequeño Jesús se convirtió en un símbolo más de este Mundial y esperan que acompañe al equipo en el sueño de conquistar una nueva estrella.