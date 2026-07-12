Jimena Barón volvió a transformar una escena íntima de pareja en un momento viral. En medio de su viaje por Estados Unidos para acompañar a la Selección Argentina en el Mundial 2026, la cantante compartió una discusión con Matías “Tuma” Palleiro dentro del hotel donde se hospedan en Kansas.

El video apareció horas antes del partido ante Suiza y mostró una tensión cotidiana atravesada por el humor que suele marcar el contenido de la artista. Lejos de presentar una postal perfecta del viaje, Jimena decidió exponer el detrás de escena de la organización familiar, con reclamos, cansancio y chicanas cruzadas.

La charla comenzó cuando ella notó a su pareja con poca paciencia y le preguntó: “¿Ya estás de buen humor?”. Sin esquivar el tema, Palleiro respondió: “Contá el lado B de todo”. Esa frase abrió la puerta a una explicación sobre todo lo que, según él, tuvo que resolver para que el viaje saliera bien.

Ante la insistencia de Jimena Barón, que le pidió “¿Cuál es el lado B? Vení, contá...”, Matías enumeró las tareas que había tomado a su cargo desde la llegada. “Se llama gestión. Llegaste y todo está hecho. Te bajás del avión y está el auto listo. ¿Dónde queda el hotel? Vamos. Está listo el hotel, está la reservación... Todo eso”, lanzó, con tono de descarga.

La cantante aprovechó ese argumento para marcarle una actitud que, según contó, se repite en la relación. Entre risas, le dijo: “Vos querés hacer todo. Yo te digo lo que viene pasando en nuestra relación. Si pudieras manejar el avión, preferirías manejarlo vos”. Él no lo negó y contestó convencido: “Obvio. Llegaríamos más rápido y mejor”.

El ida y vuelta siguió subiendo de tono cuando Jimena le remarcó que tanta gestión terminaba pasándole factura. Tuma insistió en que estaba feliz de encargarse de todo, pero ella no le creyó y lanzó la frase que hizo estallar el video: “No, nadie que está feliz habla de esa manera ni tiene esa cara de ano. Sos un ano andante”.

El cierre terminó de convertir la pelea en una escena desopilante. Mientras intentaba armar la cuna de Arturo, el hijo que tienen en común, Matías Palleiro perdió la paciencia y exclamó: “¡Cuna de mierd...!”. Así, Jimena Barón mostró el costado menos glamoroso de su viaje mundialista y volvió a generar repercusión con una discusión de pareja que mezcló tensión, cansancio y mucho humor.