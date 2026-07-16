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Gran convocatoria

Incidentes en Bariloche tras el triunfo de la Selección: hubo gases lacrimógenos y detenidos

Para el próximo domingo reforzarán el operativo por la cantidad de asistentes.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Jueves, 16 de julio de 2026 a las 12:59
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Debieron utilizar gases lacrimógenos. Foto gentileza.

Pasadas las 23 de este miércoles, horas después del triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra, la Policía de Río Negro desplegó un fuerte operativo con alrededor de 30 efectivos y personal del COER, en inmediaciones a la estación de servicio YPF del centro de Bariloche.

Por la cantidad de hinchas y familias festejando se desataron algunos incidentes por los cuales los efectivos debieron intervenir. Entre ellos corridas a personas que permanecían causando disturbios y consumiendo alcohol en la vía pública cuando ya habían cesado los festejos.

Para dispersar a los presentes, luego de cruces verbales y botellazos que desconocidos arrojaron al personal policial, la fuerza rionegrina utilizó gases lacrimógenos.

Esto provocó momentos de tensión y descontrol entre quienes se encontraban en el lugar.

De esta forma los festejos que habían comenzado de forma pacífica finalizaron con un operativo por disturbios, una escena que ya había ocurrido en la localidad barilochense en partidos anteriores.

Se estima que hubo alrededor de 30.000 presentes en el Centro Cívico y por esto reforzarán la seguridad para el domingo, gran final entre Argentina y España.

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