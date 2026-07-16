Pasadas las 23 de este miércoles, horas después del triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra, la Policía de Río Negro desplegó un fuerte operativo con alrededor de 30 efectivos y personal del COER, en inmediaciones a la estación de servicio YPF del centro de Bariloche.

Por la cantidad de hinchas y familias festejando se desataron algunos incidentes por los cuales los efectivos debieron intervenir. Entre ellos corridas a personas que permanecían causando disturbios y consumiendo alcohol en la vía pública cuando ya habían cesado los festejos.

Para dispersar a los presentes, luego de cruces verbales y botellazos que desconocidos arrojaron al personal policial, la fuerza rionegrina utilizó gases lacrimógenos.

Esto provocó momentos de tensión y descontrol entre quienes se encontraban en el lugar.

De esta forma los festejos que habían comenzado de forma pacífica finalizaron con un operativo por disturbios, una escena que ya había ocurrido en la localidad barilochense en partidos anteriores.

Se estima que hubo alrededor de 30.000 presentes en el Centro Cívico y por esto reforzarán la seguridad para el domingo, gran final entre Argentina y España.