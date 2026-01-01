Jimena Barón sorprendió a sus seguidores al mostrar por primera vez el rostro de su bebé Arturo, fruto de su relación con Matías Palleiro. La actriz y cantante había decidido mantener el misterio durante seis meses, pero eligió el inicio del 2026 para compartir las primeras imágenes completas del pequeño y desatar una ola de ternura en redes sociales.

La publicación incluyó varias fotos familiares en las que se la ve junto a Arturo, Matías Palleiro y Momo, el hijo mayor de Jimena Barón. Las imágenes reflejaron un clima de armonía y felicidad, con un fuerte mensaje de amor maternal que rápidamente fue celebrado por miles de fanáticos y colegas del mundo del espectáculo.

En el texto que acompañó las fotos, Jimena Barón expresó lo que significa Arturo en su vida y destacó la alegría constante del bebé. Con palabras cargadas de emoción, aseguró que verlo sonreír y compartir momentos con su hermano y su papá la conmueve profundamente y la conecta con una felicidad absoluta.

La artista también se refirió al impacto que le genera observar los rasgos de Arturo, a quien ve parecido tanto a Matías Palleiro como a Momo. Esa combinación familiar fue uno de los aspectos que más comentarios generó entre sus seguidores, quienes no tardaron en marcar similitudes y elogiar la belleza del niño.

Además, Jimena Barón agradeció por la llegada de Arturo y por la posibilidad de volver a ser madre. Definió esta etapa como una de las más plenas de su vida y dejó en claro que formar una familia junto a Matías Palleiro es un sueño cumplido que atraviesa todos sus días.

Arturo nació el viernes 13 de junio de 2025 y es el primer hijo en común de Jimena Barón y Matías Palleiro. Desde ese momento, la pareja optó por cuidar su intimidad y compartir solo pequeños detalles, lo que hizo que la revelación del rostro del bebé tuviera un impacto aún mayor.

Meses atrás, Jimena Barón había contado el especial significado del nombre Arturo. Según explicó, es un nombre que la acompaña desde su adolescencia y que siempre asoció con la figura del Rey Arturo, imaginando a su hijo como “el rey de su vida”.

Finalmente, la actriz destacó que eligieron Arturo porque le resulta un nombre fuerte, corto y muy argentino. Con su estilo descontracturado y humorístico, explicó que tiene “sabor a mate” y una identidad bien terrenal, un detalle que terminó de sellar una elección cargada de simbolismo familiar.