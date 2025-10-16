Jimena Barón reveló que atraviesa la peor crisis con Matías Palleiro: “Casi nos separamos”

La maternidad volvió a poner a prueba a Jimena Barón, que no solo atraviesa noches sin dormir junto a su bebé, sino también una serie de desencuentros domésticos con Matías Palleiro, su pareja y padre de su segundo hijo, Arturo. Con su característico humor y sin ocultar nada, la artista compartió en sus redes una serie de historias donde mostró que, entre pañales, llantos y ojeras, también hay espacio para las discusiones en tono de comedia.

Desde el nacimiento de Arturo, hace ya cuatro meses, Jimena Barón se encargó de mostrar en redes el costado más real de la maternidad. En esta oportunidad, la cantante registró lo que definió como “una noche caótica”, la primera en la que los tres, ella, Palleiro y el bebé, durmieron juntos en la misma cama. El resultado, según admitió entre risas, estuvo muy lejos de la paz familiar.

“Me clavaste las rodillas toda la noche”, se quejó Matías Palleiro al comenzar la jornada, mientras Jimena lo filmaba divertida. Lejos de calmar las aguas, ella retrucó con ironía: “Es tu primera noche durmiendo con nosotros, porque desde que nació ese chico que agarrás un colchón y te vas. ¿Viste que pasan cosas a la noche? Bienvenido, bienvenido a la crianza de tu hijo, yo me lo vengo fumando en pipa”.

En el video, que rápidamente se volvió viral, puede verse al empresario intentando justificarse: aseguró que dormía en otro cuarto para darle espacio a Jimena y al bebé. Pero ella, con la espontaneidad que la caracteriza, lo corrigió: el problema no era el espacio, sino la falta de colaboración durante las madrugadas.

La escena terminó con una frase que resume el espíritu de la pareja: “4:20 de la madrugada, casi nos separamos”, escribió la cantante entre risas. A su lado, Palleiro intentó defenderse haciendo un balance de sus padecimientos nocturnos: “Me sacaste la sábana y me clavaste las rodillas, me agarró hernia de disco, duro me quedé”, bromeó.

Lejos de enojarse, Jimena Barón se tentó de la risa cuando su pareja redobló la apuesta: “Hoy te vas, hoy dormís en otro lado, te vas al sillón, no sé”. El intercambio, grabado entre bostezos y risas, terminó conquistando a los seguidores de la artista, que celebraron la naturalidad con la que la pareja comparte su día a día.

Entre risas y ojeras, Jimena Barón y Matías Palleiro demostraron que las discusiones de pareja también pueden tener humor, incluso en las noches más caóticas. Y aunque ella aseguró en tono de broma que “casi se separan”, sus historias dejaron claro que la complicidad y la risa siguen siendo el mejor refugio en medio del cansancio y el amor cotidiano.