La ausencia de Mirtha Legrand se siente entre quienes comparten con ella las grabaciones, pero Jimena Monteverde sigue pendiente de lo que ocurre lejos del estudio. La cocinera contó cómo se informa sobre su recuperación y acercó algunos detalles de los días que la conductora pasa en el Sanatorio Mater Dei.

En diálogo con Puro Show, por El Trece, reveló una escena cotidiana que llevó tranquilidad: “Ayer estuvo mirando tele. Se quiere ir a su casa, así que está muy bien”. Sus palabras describieron a la presentadora con ganas de dejar el centro médico, aunque ese deseo todavía deberá esperar la decisión de los profesionales que la atienden.

Para conocer esas novedades, Jimena Monteverde consulta a diario, sin hablar directamente con Mirtha Legrand. Según explicó, durante esta etapa el contacto está reservado principalmente para familiares y allegados. “Tengo el parte todos los días que pregunto”, señaló. También compartió información sobre su descanso nocturno: “Está durmiendo muy bien, pasa buena noche”. Así mantiene el seguimiento de su evolución desde afuera del sanatorio.

El testimonio coincidió con la actualización médica difundida el miércoles 23 de septiembre. En el documento firmado por Enrique Echagüe, director médico del Mater Dei, se indicó que la conductora “continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evolución”. Pese a ese avance favorable, permanecerá hospitalizada durante los próximos días para recibir cuidados y continuar bajo control.

La nueva internación de Mirtha Legrand había comenzado el viernes 18, apenas cinco días después del alta anterior. La figura de 99 años venía de atravesar un cuadro respiratorio y seguía con tos. Monteverde recordó que, durante una grabación de La noche de Mirtha, el equipo ya advertía que no se encontraba del todo bien y posteriormente se resolvió internarla por precaución.

Al hablar de su vínculo laboral, Jimena Monteverde también dejó lugar al afecto que siente por la anfitriona de las mesazas. “Para mí es un honor, imaginate. Es la diva de nuestra televisión y del mundo”, expresó. Sobre el clima de las grabaciones sin ella, agregó: “Todos, todos la extrañan”. La preocupación por su salud convive, dentro del equipo, con las ganas de volver a compartir el trabajo.

Por ahora, el próximo informe está previsto para el viernes 25 de septiembre, siempre que no haya cambios que requieran una comunicación anterior. No se anunció una fecha de alta. Mientras la conductora expresa su deseo de regresar a casa, quienes la acompañan en televisión siguen recibiendo noticias a través de su entorno y esperan que la mejoría continúe.