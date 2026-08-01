La separación de Luck Ra y La Joaqui sigue generando repercusiones y, luego de varios días de especulaciones, el cantante decidió romper el silencio. En una conversación con Ángel de Brito, el artista explicó por qué tomó la decisión de terminar la relación, desmintió versiones que circularon en redes sociales y también respondió a las críticas que recibió desde que la noticia se hizo pública.

Días atrás había sido La Joaqui quien habló por primera vez del tema en PLP de Luzu TV. Muy emocionada, la cantante confesó que atravesó el final de la historia con mucho dolor y dejó en claro que no existieron terceros en discordia. "Yo me quería casar, yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing", expresó, dejando en evidencia cuánto había apostado por el vínculo.

Ahora fue el turno de Luck Ra, quien reconoció que la decisión de terminar la relación fue exclusivamente suya. "Me hice cargo y tomé la decisión de terminar porque ya no sentía el mismo amor de antes. No quería que todo terminara peor por estirar algo que sentía que ya no iba más para mí, aunque la quería. No hubo ningún problema. No la dejé por las hijas", aseguró el músico.

Uno de los temas que más lo molestó fueron las versiones que indicaban que el conflicto había estado relacionado con la convivencia o el vínculo que mantenía con las hijas de La Joaqui. El cordobés negó esa posibilidad y defendió la relación que construyó con ellas. "Me enojó mucho todo esto de los hijos, que me criticaran a mí y dijeran que no me bancaba a las nenas. Con las nenas tengo una relación hermosa. De hecho, yo tuve un padrastro y entiendo lo que significa que tu mamá tenga pareja", afirmó.

El artista también aprovechó para desactivar otro de los rumores que más repercusión tuvo en los últimos días: la supuesta relación con Tuli Acosta. Sin rodeos, Luck Ra negó cualquier vínculo sentimental con la influencer y aseguró que nunca existió una tercera persona que provocara la ruptura. "Con Tuli no pasó nada", respondió de manera categórica.

Además, reconoció que la exposición mediática complicó aún más el proceso personal que estaba viviendo. "No tuve tiempo para digerir la separación porque se hizo pública", confesó, explicando que la repercusión del tema hizo imposible atravesar el duelo de manera privada.

Mientras tanto, en LAM continuaron analizándose los rumores que involucraban a Tuli Acosta. Allí, Pepe Ochoa sostuvo que algunas publicaciones de la influencer habrían generado incomodidad durante la relación entre Luck Ra y La Joaqui, mencionando coincidencias en fotografías, objetos e historias de Instagram. Sin embargo, la joven rechazó completamente esas versiones.

Según contó Ángel de Brito, Tuli Acosta le envió un mensaje privado para aclarar la situación y negó cualquier romance con el cantante. "Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo, sigue siendo mi amigo como cuando vos me conociste", sostuvo. Incluso reveló que habló tanto con el músico como con La Joaqui cuando comenzaron a circular los rumores, asegurando que entre ellos nunca hubo conflictos por esa amistad.