Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui y respondió a la acusación de traición que le hizo Luck Ra durante una entrevista en Ezeiza. El intercambio dejó expuestas sus diferencias sobre lo ocurrido tras la separación de la cantante y sobre el vínculo que mantenían entre ellos.

La conversación ocurrió cuando la nueva pareja se disponía a viajar. La Joaqui dijo que iban “por trabajo”, pero las preguntas apuntaron enseguida al romance. Ante el “¿Están de novios?” de un cronista, él respondió “Sí, estamos en pareja”. Después bromeó con “Estamos felizmente casados” y añadió “La conozco a ella hace mucho tiempo”.

La respuesta de Tiago PZK a Luck Ra

Con el noviazgo confirmado, reapareció la palabra “traidor” con la que Luck Ra había señalado a Tiago PZK. El periodista le planteó “¿Cómo tomás que Luck Ra lo llame traidor?” y el músico rechazó esa acusación: “Cada uno tiene derecho a hablar y a decir lo que le parece. No me considero un traidor. Cuando ellos cortaron yo estaba en Berlín”. Su respuesta puso el foco en dónde se encontraba cuando terminó la relación anterior de La Joaqui.

Las consultas avanzaron hacia el vínculo que Luck Ra había mantenido con la cantante. Ante una pregunta sobre cómo se había comportado el cordobés con ella, el artista evitó juzgar lo ocurrido entre ambos: “Yo no puedo opinar de la intimidad de nadie. Es una falta de respeto de la vida de los demás”.

Hubo, en cambio, una respuesta directa cuando le preguntaron por su cercanía con Luck Ra. El cronista quiso saber “¿Vos lo considerás un amigo a él?”. La contestación fue “No”. Esa negativa marcó otra diferencia entre los músicos en medio de la discusión que provocó el romance con La Joaqui.

El posible efecto de la polémica sobre su imagen también entró en la conversación. Tiago PZK descartó que las críticas cambien su postura: “La verdad, no me importa. No tengo necesidad de quedar bien con nadie. No me muevo por conveniencia con la gente”. El cantante sostuvo así su posición ante las preguntas sobre la repercusión pública de la relación.

Sobre sus intentos de hablar con Luck Ra, sumó un dato que dejó abierto el conflicto: “Le mandé varios mensajes, él no me contestó”. La charla en Ezeiza terminó con Tiago PZK negando la traición y afirmando que buscó comunicarse con el cordobés, aunque, según dijo, no obtuvo respuesta.