La tercera presentación de Rosalía en Buenos Aires dejó mucho más que música. En uno de los momentos más comentados de la noche, la artista española invitó a La Joaqui a compartir un espacio íntimo frente al público, donde la referente de la escena urbana habló por primera vez con lujo de detalles sobre el final de su historia de amor con Luck Ra. La confesión emocionó a los presentes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Durante la charla, La Joaqui recordó que siempre soñó con casarse y explicó que creyó haber encontrado a la persona indicada. "Siempre soñé con casarme. Toda la vida, nunca se me dio. Y un día me encontré con un príncipe azul. Y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente. Vi que estaba a punto de chocar y aceleré, como toda motomami", expresó frente a Rosalía, generando un profundo silencio entre los asistentes.

Lejos de cuestionar a su expareja, la cantante dejó en claro que mantiene una buena imagen de Luck Ra. "Este príncipe azul era encantador. Es encantador, de hecho. Su encanto no se fue. De hecho, él fue quien se desencantó conmigo", confesó. Ante esas palabras, Rosalía intentó consolarla diciendo que eso no podía ser cierto, aunque la artista argentina respondió con una frase que resumió su visión sobre el final del vínculo: "El amor a veces se gasta de tanto usarlo".

El relato continuó con el episodio que marcó el quiebre definitivo. La Joaqui contó que Luck Ra la sorprendió con un viaje muy especial, organizado en una fecha que ella interpretó como el escenario ideal para una propuesta de matrimonio. Convencida de que ese momento finalmente llegaría, preparó cada detalle con enorme ilusión.

"El viaje era de siete días, así que en mi maleta de siete días preparé siete outfits de sorpresas románticas. Porque si este hombre me va a proponer, quiero que me recuerde como la mujer más hermosa que alguna vez vio", recordó. Sin embargo, los días fueron pasando y la esperada propuesta nunca aparecía. "Me puse el outfit el primer día y la propuesta no sucedió. El tercero igual, tampoco sucedió", relató.

Finalmente, llegó el momento que cambió por completo el rumbo de la historia. "Al cuarto llegó la propuesta. Pero no era de compromiso. Era de separación", reveló La Joaqui, provocando una mezcla de sorpresa y emoción entre el público que seguía atentamente la conversación con Rosalía.

La fuerte historia de La Joaqui

Mientras atraviesa este nuevo capítulo de su vida, La Joaqui también decidió transformar sus sentimientos en música. Horas antes de esa confesión pública lanzó una nueva colaboración junto a Callejero Fino, uno de sus amigos más cercanos dentro del género urbano. Los seguidores no tardaron en interpretar la letra como una serie de referencias e indirectas dirigidas a Luck Ra.

El videoclip también llamó la atención por su estética. La producción fue grabada en un tradicional maxikiosco de barrio, con una ambientación sencilla que contrasta con una letra cargada de referencias al lujo y a las grandes marcas. De esta manera, La Joaqui eligió expresar el dolor por su separación tanto desde la música como desde una confesión pública que dejó una de las escenas más comentadas del espectáculo en los últimos días.