Joaquín Furriel habló de la enfermedad que padece y cómo cambió su vida

Si bien Joaquín Furriel parece llevar su vida con naturalidad y sin ningún problema, el actor confesó que hace años le detectaron una enfermedad que cambió por completo su vida. Ahora, se animó a contar de qué se trata y cómo fue repercutiendo en su vida cotidiana hasta aprender a convivir con ella.

Cuando sólo tenía 16 años, Joaquín Furriel fue diagnosticado con la enfermedad de Gilbert. Se trata de un trastorno hepático genético que, aunque es considerado benigno, requiere atención constante. Según el propio actor: “Es una condición que te obliga a conocerte, a escucharte todo el tiempo”.

Es que, la enfermedad de Gilbert, provoca dificultades en el procesamiento de la bilirrubina, esto puede causar episodios leves de ictericia, sobre todo en un contexto de estrés, ayuno prolongado o desgaste físico. Es por eso que el actor debió aprender a convivir con ella.

Desde Mayo Clinic, en su sitio web, explican que “el síndrome de Gilbert es una afección hepática común e inofensiva en la que el hígado no procesa adecuadamente la bilirrubina. La bilirrubina se produce por la desintegración de los glóbulos rojos”.

“Soy consciente de lo que como desde los 16 años porque tengo una enzima que no segrego, que es la enfermedad de Gilbert, en mi hígado. Sé lo que me hace mal al hígado, ya tengo una conciencia alimentaria, qué comer y qué no comer, o qué significa cada comida”, aseguró sobre cómo debió ponerse a tono con el tema para poder evitar las secuelas.

“Ahora, cuando estoy de vacaciones, me funciona comer como quiero, inclusive a la hora que quiero. Me gusta desorganizarme mucho porque luego mi vida es mucho más esquemática”, comentó sobre los pequeños gustos que puede darse aún con esta enfermedad.

“La relación que tengo con la actuación es deportiva. En mi imaginario yo quiero ser un actor de élite, tengo que entrenar, tengo un nebulizador con la solución fisiológica para hidratar muy bien las cuerdas vocales, hago todos ejercicios articulatorios que me da mi entrenadora vocal”, marcó Joaquín Furriel sobre todos los preparativos para poder desempeñarse con naturalidad y sin tener que sufrir por esta condición.