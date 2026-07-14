El rock nacional se volvió a poner al servicio de la Selección Argentina con una propuesta que combina música, historia y pasión. Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, sorprendió al público al lanzar una versión especial de "Wonderwall", el clásico de Oasis, que se convirtió en un fenómeno viral.

Esta reinterpretación surge como una respuesta directa a Liam Gallagher, cantante de Oasis y reconocido fanático del fútbol inglés, quien expresó en redes sociales su respeto por la cultura argentina, aunque apoya a Inglaterra en el Mundial. La canción original, que se ha vuelto un himno para los ingleses durante el torneo, fue resignificada por Levinton en un canto de aliento para la semifinal que enfrenta a ambos países.

No es sólo un partido de fútbol

La letra, que mantiene intacto el espíritu combativo, repasa momentos clave y símbolos nacionales: "Inglés, te digo que otra vez, quedás afuera del mundial, como en México '86, te vamos a volver a ganar... por las Malvinas, por nuestros caídos, por 40 millones de argentinos". Además, invoca la memoria de Diego Maradona y su emblemático gol con la "Mano de Dios", así como el liderazgo de Lionel Messi, quien busca en este Mundial su último gran logro.

Joaquín Levinton responde a Liam Gallagher con versión argentina viral de Wonderwall

La elección de estos elementos no es casual. Levinton apela a la historia argentina, especialmente a la Guerra de Malvinas, donde 650 héroes fallecieron en 1982, y a la mística que el fútbol construye para sanar heridas y alimentar la identidad nacional.

Mientras tanto, Liam Gallagher continúa activo en la red social X, donde comentó que prefiere evitar mensajes que puedan generar tristeza o insultos en la previa del partido. Sin embargo, la creación de Levinton ya logró calar hondo en los seguidores argentinos, uniendo música y fútbol en un grito que trasciende la cancha: "Argentina juega con la pelota pero también juega con el alma, con la historia y ahora, gracias a Turf, con la música del enemigo puesta a nuestro servicio".