Durante años, cada vez que un vecino le acercaba una factura que había quedado en la calle, Joaquín Levinton volvía a tirarla afuera. En Nadie Dice Nada (Luzu), el líder de Turf les contó a Nico Occhiato y a su equipo que aquellos sobres eran las boletas del agua de su casa. Para cuando vendió la propiedad, entre una patada y otra había acumulado una deuda millonaria.

Fue al hablar de cuánto había cobrado por la casa que el músico explicó cómo terminó pagando el servicio. La suma pendiente salió directamente del dinero de la venta, según contó. “Vendí esa casa y me lo descontaron de la paga. Igual me hubiese salido mal porque ahora, si no pagás, te cortan. No hay peor servicio que se corte que el agua, porque se amontona todo lo peor de uno”.

Entre risas, Joaquín Levinton puso en años una costumbre que, hasta ese punto de la charla, bien podía parecer un episodio aislado con una boleta. “Yo acumulé deuda por como 20 o 25 años, no pagué nunca el agua”. Esa fue la cuenta que hizo de memoria frente a Occhiato. Del importe que le descontaron al vender, en cambio, no dio una cifra exacta.

Qué hacía Joaquín Levinton cuando le llegaba la factura del agua

Del tiempo que pasó en esa propiedad, el cantante recordó un detalle: ni siquiera tenía expensas. La factura del agua sí llegaba y, por lo que describió en el estudio, él la reconocía lo bastante bien como para decidir qué hacer con ella apenas la veía. “No había nada, ni expensas y se acumuló y acumuló (la deuda). Cuando llegaba la factura lo pateaba para afuera y muchas veces lo volvían a poner y lo volvía a patear”.

En ese recorrido corto entre la casa y la calle entraban en escena los vecinos. A veces eran ellos quienes encontraban el sobre y se lo volvían a acercar. El músico lo recibía y, aun después de esa segunda entrega, lo mandaba otra vez para afuera. A la hora de contarlo, hasta le atribuyó cierta terquedad a la boleta. “No quería salir el sobre de mier.. ese”.

Después de dedicarle buena parte de la anécdota a sus esfuerzos por sacarse de encima una factura, Joaquín Levinton quiso dejar en claro en qué situación quedó con la empresa de agua. Esta vez se tomó el asunto de la deuda como algo personal. “Bueno lo pagué, estoy al día, no soy un moroso”.