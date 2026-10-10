Joaquín Levinton tendrá que interrumpir su actividad con Turf por un cuadro gripal que la banda describió como severo. El anuncio modificó la agenda de recitales del fin de semana y puso el foco en su salud, mientras el cantante continúa enfrentando la repercusión de una denuncia por abuso sexual que rechazó.

El detalle sobre su estado llegó en una segunda historia de Instagram, después de que los seguidores pidieran precisiones sobre las suspensiones. “Joaquín se encuentra con un severo estado gripal y sus médicos le indicaron reposo. Esperamos se mejore pronto”. La aclaración identificó la afección y explicó que la pausa respondió a una indicación de los profesionales que lo atienden.

La noticia se conoció en días de exposición para el líder de Turf. Una mujer identificada como Paula lo denunció por presunto abuso sexual y manifestó haber sentido miedo y padecido daño psicológico. Joaquín Levinton negó la acusación y sostuvo que es falsa. El cantante había mantenido sus presentaciones con Turf pese a la repercusión del caso. La investigación continúa, por lo que los elementos que anunció su defensa no equivalen a una resolución judicial.

Qué shows suspendió Turf por la salud de Levinton

Las cancelaciones alcanzaron dos compromisos en países distintos. El grupo tenía prevista una actuación el viernes a las 23 en la Semana de Lavalleja, en Minas, Uruguay. También quedó suspendida la presentación de Casilda, Santa Fe. El cuadro “severo” informado por la banda obligó a retirar ambas fechas de la agenda, antes de que pudiera concretarse el encuentro con esos públicos.

Antes de precisar el cuadro de salud, Turf había anunciado que no podría cumplir esas actuaciones por motivos de salud. La novedad se difundió a pocas horas de una de las presentaciones e incluyó un mensaje para quienes esperaban los recitales: “Lamentamos mucho no poder encontrarnos en estos lugares y esperamos pronto poder llevar el show que esperaban”. Ese primer aviso expresó la intención de volver a esos lugares.

Por ahora, la voluntad de llevar adelante los shows no tiene una fecha confirmada. La banda tampoco informó un plazo de recuperación ni dio precisiones sobre la evolución de Joaquín Levinton. Para quienes esperaban verlo en Minas y Casilda, queda pendiente una nueva comunicación que indique si esas actuaciones se reprogramarán y cuándo, una vez que pueda retomar su actividad.