Los últimos días de Joaquín Levinton estuvieron signados por la denuncia penal de Paula, una expareja que lo definió como "un monstruo". Pero pasado el fin de semana y luego de que sus abogados ejercieran la defensa ante la Justicia, el jurado de "Es mi sueño" regresó a las grabaciones del programa.

"Me encanta volver a trabajar. Me encanta lo que hago. De corazón, muchísimas gracias al apoyo de la gente. Si no, esto hubiese sido una pesadilla para mí. De hecho, igual es una pesadilla", saludó el jurado del reality musical de Guido Kaczka a la prensa y al público que lo esperaba en la puerta de Kuarzo.

El apoyo de la gente, lo que más importa

Entonces enfatizó: "Para mí poder salir a la calle y hacer mi vida normalmente, sacar al perro a la mañana y que todos me digan que me apoyan es lo que importa. Yo hace 30 años que hago música para alegrar a la gente y tirar una buena onda".

El mensaje de Joaquín Levinton al volver a "Es mi sueño"

"Y lo mismo es lo que vengo a hacer acá cuando trato de divertir y alegrar a las personas. En el programa todos me apoyan, todos me quieren. No hay mucho más que decir", remató.

Por qué evitó ir a fondo sobre las denuncias

Cuando desde Los Profesionales de Siempre le propusieron hacer un móvil en vivo con Florencia de la Ve, el artista se plantó: "No es para hacer mediático algo así".

"Está todo en el juzgado, lo siguen los abogados. No soy yo el mediático, no tengo interés en mediatizarlo. Considero que la acusación es muy seria, y por eso merece seriedad", sentenció.

Las pruebas que presentó la defensa

Joaquín Levinton no solo se puso a derecho. También presentó pruebas de que la propia denunciante le envió videos eróticos tres días antes de reiniciarle la causa penal que habían archivado en 2023. En aquel momento, ella no instó la acción ni se sometió a las pericias psicológicas pertinentes.

En tanto, Paula se había quedado sin abogada el viernes por la noche.

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