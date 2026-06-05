Luis Ventura, presidente de APTRA, defendió el papel de los medios del interior durante la entrega de los Martín Fierro de los Portales Web realizada este jueves en el Goldencenter de Parque Norte. Lo hizo en diálogo con Mejor Informado, previo a la ceremonia que reconoció a los principales medios digitales del país.

Ventura destacó el crecimiento del premio, que transitó su segunda edición, y sostuvo que la comunicación regional es una pieza clave para construir un país verdaderamente federal. Sus declaraciones se produjeron en el marco de una gala que reunió a más de 400 invitados y representantes de medios de todo el país.

El dirigente también respondió a quienes cuestionaban la continuidad de la premiación y aseguró que los Martín Fierro de los Portales Web llegaron para consolidarse como un reconocimiento específico para el periodismo digital argentino.

El respaldo de APTRA a los medios regionales

Durante la entrevista con Mejor Informado, Ventura remarcó la importancia de los medios que producen información fuera de Buenos Aires y reivindicó el papel que cumplen en sus comunidades.

"No me gusta discriminar con el interior. Creo que solo tenemos un país definitivamente federal y dentro de ese federalismo la comunicación cumple un papel muy importante", afirmó.

La definición cobra relevancia en un contexto donde los portales digitales regionales ganaron protagonismo y ampliaron sus audiencias, convirtiéndose en actores centrales dentro del ecosistema informativo argentino.

Un premio que busca consolidarse

Ventura también hizo referencia a los cuestionamientos que recibió la premiación en sus inicios y defendió la continuidad del reconocimiento.

"Para los papanatas que decían que no tenía vida, este es el segundo año", expresó al destacar la convocatoria alcanzada por la ceremonia.

Los Martín Fierro de los Portales Web nacieron para reconocer el trabajo de medios digitales, periodistas, columnistas e investigadores que desarrollan contenidos específicamente para internet. En esta edición se entregaron premios en 33 categorías.

El crecimiento del periodismo digital argentino

La creación de una premiación exclusiva para medios online refleja un cambio profundo en los hábitos de consumo informativo.

Mientras la audiencia migra hacia plataformas digitales y redes sociales, los portales web se consolidan como una de las principales vías de acceso a noticias, análisis e investigaciones periodísticas.

En ese escenario, los medios del interior lograron construir agendas propias, ampliar coberturas y competir en igualdad de condiciones con empresas periodísticas de alcance nacional.

El reconocimiento a los medios del interior

Las palabras de Ventura también pueden interpretarse como una validación institucional al trabajo que realizan las redacciones regionales.

En la categoría Sitio del Interior, donde participó Mejor Informado, compitieron algunos de los medios digitales más importantes del país fuera de Buenos Aires, reflejando el crecimiento y la profesionalización de los proyectos periodísticos federales. La terna terminó con la consagración de El Marplatense, pero también dejó un mensaje claro desde APTRA: el periodismo del interior ocupa un lugar cada vez más relevante dentro de la comunicación argentina.