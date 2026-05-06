Jorge Rial volvió a mover el tablero de su vida sentimental después de su separación de María del Mar Ramón. Sin confirmaciones públicas de su parte, una serie de imágenes y versiones sobre un viaje a Mendoza instalaron la posibilidad de que el periodista haya comenzado una nueva historia amorosa.

La información apareció en El Ejército de la Mañana, el ciclo que se emite por Bondi, donde Pepe Ochoa contó detalles del supuesto encuentro. Según relató, Jorge Rial habría sido visto junto a una mujer rubia en una situación que llamó la atención de quienes estaban cerca. “Estuvo acaramelado en un aeropuerto”, aseguró el panelista.

El dato no quedó solo en esa escena de paso. Ochoa sostuvo que el vínculo habría incluido un viaje compartido y varios días juntos fuera de Buenos Aires. “Fue con ella y volvió con ella, compartieron tres días en un hotel. En la foto se ve la rubia que lo acompaña, pero todavía no sé su nombre”, explicó, sin revelar por ahora la identidad de la mujer.

La versión tomó más fuerza cuando el periodista sumó detalles sobre el comportamiento que habrían tenido durante el traslado. “Me cuentan que a la ida y a la vuelta estuvo con esta rubia muy cerca, contentos, felices y pasaron unos días en Mendoza”, relató. La imagen que más alimentó los rumores llegó con una frase breve, pero cargada de sentido: “Estaban de la mano”.

El presente de Jorge Rial genera especial curiosidad porque la separación de María del Mar Ramón se conoció hace poco y, según trascendió, no habría estado atravesada por conflictos. La distancia, los compromisos laborales y los proyectos de la escritora fuera del país habrían sido factores decisivos para ponerle fin a la relación.

Jorge Rial paseando en Mendoza.

Mientras tanto, el conductor no salió a responder las versiones ni a aclarar quién es la mujer que lo habría acompañado. Esa falta de explicación pública hizo crecer todavía más las especulaciones, sobre todo porque las imágenes aparecieron en un momento de transición personal para el periodista.

Por ahora, todo se sostiene en los datos que circularon en el programa y en los registros que empezaron a comentarse en redes. Entre el viaje a Mendoza, los tres días en un hotel y el gesto de ir de la mano, la figura de Jorge Rial volvió a quedar asociada a un posible romance que todavía conserva su mayor incógnita: el nombre de la mujer que lo acompaña.