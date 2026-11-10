La visita del Papa León XIV a la Argentina dejó una imagen que trascendió lo estrictamente religioso y terminó convirtiéndose en un escándalo mediático. La multitudinaria misa celebrada en el Monumento a los Españoles, en Palermo, reunió a millones de fieles, pero también expuso una situación que generó indignación: la existencia de una carpa VIP donde reconocidas figuras del espectáculo disfrutaron de privilegios mientras el resto del público soportaba horas de espera bajo el sol.

Entre las personalidades que quedaron en el centro de los cuestionamientos aparecieron Yanina Latorre, Valeria Mazza, Florencia de la V y Analía Franchín. Las famosas tuvieron acceso a ubicaciones privilegiadas y a un espacio acondicionado especialmente para los invitados. También trascendió la presencia de Pampita, aunque no aparecieron registros fotográficos que confirmaran su ubicación dentro de ese sector exclusivo.

Las imágenes que comenzaron a circular dejaron al descubierto las comodidades del lugar. La carpa contaba con climatización, baños y un servicio gastronómico que incluía bebidas, sushi, canapés y distintos tipos de sándwiches. La diferencia con la experiencia de miles de asistentes fue lo que terminó alimentando el enojo, especialmente entre quienes debieron permanecer durante horas expuestos a las altas temperaturas para intentar acercarse al pontífice.

Jorge Rial destrozó a los famosos que fueron a ver al Papa

En medio de las repercusiones, Jorge Rial decidió pronunciarse y aportó información sobre las consecuencias que podría tener la polémica dentro de la Iglesia. A través de su cuenta de X, el conductor de Argenzuela aseguró: "Por estas horas la Conferencia Episcopal está evaluando sacar un duro comunicado contra la frivolización de la misa de hoy con las carpas VIP. Un gasto de más de 8 mil palos de manera directa con el empresario Diego Finkelstein".

Pero el periodista fue todavía más contundente al describir lo que ocurrió puertas adentro del espacio reservado. "Mientras los famosos se robaban los sandwiches, miles de personas no pudieron llegar cerca del Papa. Hay mucho enojo. Con razón", escribió, apuntando directamente contra la actitud de quienes disfrutaron de las comodidades mientras buena parte de los asistentes atravesaba una experiencia completamente diferente.

La crítica de Rial también tuvo como destinatarios a aquellos invitados que decidieron mostrar su participación en el evento mediante publicaciones en las redes sociales. Para el conductor, la exposición de esos privilegios profundizó el malestar, sobre todo porque la ceremonia encabezada por León XIV tenía como eje un mensaje religioso de encuentro, humildad y solidaridad.

Jorge Rial destrozó a los famosos que fueron a ver al Papa

"Es un escándalo. Mientras Leon hablaba de los fariseos, en las carpas se vivía una fiesta. No solo es una vergüenza. Es un escándalo", sentenció el periodista. Sus palabras volvieron a poner en discusión los criterios utilizados para distribuir los accesos y las comodidades durante una celebración que convocó a una multitud histórica.

Así, lo que debía ser una jornada marcada por la visita del papa León XIV terminó sumando un capítulo inesperado para la farándula argentina. Con Jorge Rial exponiendo el malestar que habría dentro de la Conferencia Episcopal, la carpa VIP quedó instalada como uno de los temas más cuestionados de la ceremonia y las figuras que estuvieron allí continúan bajo la lupa de las redes sociales.

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