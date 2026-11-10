Jairo cantó emocionado para recibir al Papa León XIV en Córdoba: “Es una gran felicidad estar acá”

Uno de los momentos más especiales de la mañana en la Fábrica Argentina de Aviones ocurrió cuando el avión que trasladaba al Papa León XIV apareció en el cielo de Córdoba. Justo en ese instante, Jairo empezó a entonar el Ave María desde el escenario junto al piano, mientras la multitud escuchaba atenta en el predio. La canción sirvió para acompañar la llegada del Pontífice tras varias horas de espera.

Cientos de feligreses habían empezado a llegar la tarde anterior para pasar la noche a la intemperie y asegurarse un lugar en la ceremonia. El cantante cordobés subió al escenario cerca de las 8:15 junto a su hijo Yaco González en la percusión y Matías Martino en el piano, con la intención de aportarle algo de calidez a la gente que aguardaba el inicio de la misa del Papa León XIV.

Pasadas las 8:40, el artista hizo una pausa en el show para hablar directamente con las familias y los grupos parroquiales. Con ganas de armar un canto colectivo antes de la llegada de las autoridades, “Es una gran felicidad estar con el Papa León XIV, una canción de esperanza, conocen la letra, les pido que la cantemos todos” soltó Jairo para dar paso a la clásica Zamba de mi esperanza.

Aquella propuesta de sumar las voces de la marea humana no tardó en multiplicarse por todo el predio de FAdeA. La presentación del reconocido intérprete había comenzado un rato antes con El Credo y continuó con piezas emblemáticas del folclore argentino firmadas por Atahualpa Yupanqui y Jorge Fandermole.

Toda la grilla musical formó parte de una propuesta pensada para hacer más llevadera la vigilia de las delegaciones que llegaron desde distintos puntos del país. En las horas previas, la jornada también había contado con actividades pastorales y un show de drones que proyectó la frase Nadie sobra sobre el cielo nocturno.

Durante la actuación, los peregrinos acompañaron con palmas, carteles y teléfonos en alto para registrar el recital. La presencia de Jairo le dio un marco cercano y familiar a una convocatoria multitudinaria que mezcló fe, música y paciencia antes del comienzo de los actos oficiales.

Ese cierre con la pieza religiosa dejó el escenario listo para el inicio formal de la misa que encabezó el Papa León XIV en suelo cordobés. Con la música como nexo, la gente pasó de la espera compartida al arranque de la ceremonia, tras vivir una mañana de mucha emoción junto a una de las figuras históricas del cancionero popular.