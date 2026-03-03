Un intenso enfrentamiento público se produjo entre Luis Petri, ministro y diputado, y Victoria Villarruel, vicepresidenta, en medio de fuertes críticas cruzadas que evidencian tensiones internas en el Gobierno.

Petri acusó a Villarruel de "apostar por el fracaso del Gobierno" y cuestionó su compromiso con la gestión. En una entrevista televisiva, afirmó que la vicepresidenta "no ha apoyado al Gobierno" y que su actuación "no estuvo a la altura de las circunstancias" durante los últimos dos años.

Cruces entre funcionarios

El funcionario remarcó que Villarruel "fue funcional a la oposición" y criticó que "abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas tratando de quebrar el programa económico". Además, expresó: "Me imagino que lo debe haber pensado (ser presidenta). No actuó como lo demanda la Constitución".

En respuesta, Villarruel utilizó sus redes sociales para cuestionar a Petri por el manejo de la obra social de las fuerzas armadas, IOSFA. Señaló: "Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario mendocino" y agregó que "dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país".

Petri y Villarruel protagonizan fuerte cruce por acusaciones en el Gobierno

La vicepresidenta también lo acusó de emitir declaraciones sin fundamentos, al decir: "Antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial".

Más tarde, Villarruel volvió a arremeter contra Petri en sus redes sociales, señalando: "A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas".