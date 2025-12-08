Luis Petri oficializó su renuncia al Ministerio de Defensa con una extensa carta dirigida al presidente Javier Milei, donde repasó los ejes centrales de su gestión, agradeció el respaldo político y confirmó que asumirá como diputado nacional el próximo 10 de diciembre. La dimisión tendrá vigencia desde el 9 de diciembre de 2025.

En el texto, Petri expresó que fue “un honor para siempre” haber ocupado el cargo y destacó que la convocatoria de Milei significó una misión decisiva para reconstruir la capacidad operativa del Sistema de Defensa y modernizar las Fuerzas Armadas tras “décadas de políticas de ensañamiento, persecución y cancelación”.

A lo largo de la carta, el funcionario saliente reivindicó el rol histórico de las Fuerzas Armadas y subrayó su papel actual en la defensa del país. Mencionó la Operación Roca en las fronteras norte, el control de la zona económica exclusiva y la incorporación de los aviones F-16, además de las tareas de apoyo en emergencias como los temporales e incendios registrados en distintas provincias.

Petri sostuvo que durante su gestión se impulsó un “proceso de transformación histórico” que incluyó la recuperación de material crítico, nuevas doctrinas, mayor adiestramiento con aliados estratégicos y reformas en la formación militar. También aseguró que el camino recién comienza, pero que la Argentina ya retomó la senda para recuperar el orgullo y la valoración social hacia las Fuerzas Armadas.

El mendocino dedicó un fuerte agradecimiento a Milei y al Gabinete, y afirmó que el Gobierno tomó decisiones sin evadir responsabilidades. “Conformamos un verdadero equipo que enfrenta los problemas arrastrados por décadas”, remarcó.

Además, confirmó que asumirá como diputado nacional por Mendoza y que desde el Congreso seguirá “defendiendo las ideas de la libertad” y respaldando al Gobierno. Destacó que la cartera quedará en manos del teniente general Carlos Presti, a quien le deseó “el mayor de los éxitos”.

En uno de los pasajes más simbólicos, celebró la llegada de los F-16: “La misión está cumplida, Comandante en Jefe: los F-16 ya pisan nuestro suelo y son de todos los argentinos”.

Petri agregó que el 9 de diciembre viajará a la Antártida para cerrar su ciclo de gestión “en el lugar donde prácticamente comenzó”. Y finalizó con un mensaje de tono político y emotivo: “Argentina será el país más libre del mundo. ¡Viva la Libertad! ¡Viva la Patria!”.