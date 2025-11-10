Tras una década marcada por grandes desafíos y un ritmo laboral frenético, Jorge Rial tomó una decisión que nadie esperaba: dejar su ciclo radial Argenzuela. El anuncio se dio este 10 de noviembre, en plena transmisión por Radio 10, dejando a los oyentes atónitos ante semejante noticia. Con un tono cargado de emoción, el conductor confesó que llegó el momento de frenar.

Durante su intervención, el periodista se mostró totalmente transparente respecto a los motivos que lo llevaron a dar este paso. A pesar del éxito del programa y del fuerte vínculo con su audiencia, Rial aseguró que la exigencia constante comenzó a pasarlo factura, especialmente en lo que refiere a su salud.

“Tomé la decisión de dejar la radio. Con mucho dolor”, comenzó señalando Jorge Rial al aire, subrayando que el programa venía atravesando su mejor momento. Con orgullo destacó el crecimiento del ciclo y la fortaleza del equipo que lo acompañó durante este período.

Sin embargo, más allá de las métricas y los logros profesionales, Jorge Rial admitió que su cuerpo le empezó a pedir una pausa. En los últimos años, estuvo enfrentando episodios complicados, como el infarto que lo puso cara a cara con la fragilidad de la vida. Ese hecho, según él mismo reconoció, marcó un antes y un después en su visión del trabajo y de sus prioridades.

El periodista sostuvo que, lejos de reducir sus obligaciones, sumó más responsabilidades sin tomarse el suficiente tiempo para recuperarse. Esto lo llevó a una situación de agotamiento que ya no puede ignorar. “No estoy teniendo tiempo para mí”, expresó, visiblemente conmovido.

Entre sus deseos más urgentes mencionó la necesidad de descansar, reconectar con la familia y enfocarse en su bienestar personal, un aspecto que suele quedar relegado en el mundo mediático. “Vengo golpeado hace años”, insistió, dejando entrever que la pausa es inevitable.

El anuncio generó sorpresa no solo en su audiencia, sino también en la industria, que lo reconoce como una figura influyente y, muchas veces, polémica. Aunque no habló de nuevos proyectos, dejó abierta la posibilidad de regresar cuando se sienta listo.

Por ahora, el ciclo que conquistó a miles de oyentes tendrá que seguir sin él, mientras Rial inicia un capítulo diferente, uno en el que su salud finalmente se convierte en prioridad.