No fue el canto lo que hizo ruido, sino lo que vino después. En Jesús María, el gesto duró lo que dura una canción compartida, pero el eco se trasladó rápido a otro escenario, uno mucho más áspero. Allí, lejos del folklore y más cerca de la chicana, el nombre del Chaqueño Palavecino quedó atrapado en una discusión que no eligió protagonizar.

Todo comenzó cuando Javier Milei apareció en el Festival de Jesús María 2026 y se animó a cantar “Amor Salvaje” junto al Chaqueño Palavecino. La imagen sorprendió a parte del público y, casi de inmediato, salió del ámbito del espectáculo para instalarse en el terreno de la lectura política, donde cada gesto se mide con otra vara.

Desde ese lugar intervino Jorge Rial. El periodista usó su cuenta de X para lanzar una ironía que no pasó inadvertida y que apuntó directo al cantante. “El Chequeño Palavecino. ¿No era así como los bautizaban a los artistas que viven de… el Estado? ¿O mejor el Chaqueño Pagavecino?”, escribió, mezclando apodo, sarcasmo y una discusión de fondo sobre subsidios y artistas populares.

El mensaje se viralizó en cuestión de minutos y arrastró al Chaqueño Palavecino a una polémica que creció más por interpretación que por hechos. Mientras el tuit circulaba y se multiplicaban las lecturas, el cantante decidió no correrse del tema y hablar, sin rodeos, en declaraciones radiales.

Lejos de alinearse con una vereda, el Chaqueño Palavecino marcó su postura personal y buscó desactivar la etiqueta política que se le intentaba colgar. “Seguramente más de uno va a hablar. Yo no tengo banderas políticas para nada”, dijo, poniendo el foco en su recorrido artístico y no en la coyuntura que lo rodeaba.

Cuando el tema volvió sobre la presencia del Presidente en el festival, el folklorista eligió un registro simple y directo, sin épica ni explicación extra. “Sabía que cantaba y, bueno, es el Presidente de la Nación”, expresó, reduciendo la escena a un hecho puntual y sin dobles lecturas.

La respuesta más contundente llegó al momento de despejar las sospechas económicas que se insinuaban detrás del cruce. Allí, el Chaqueño Palavecino no dejó margen para interpretaciones. “Absolutamente nada. Todas las entradas se han vendido mucho antes de que anuncien que él iba, y todas las noches atrás sin el Presidente se han agotado. No pueden hablar de eso porque nada que ver”, afirmó, cerrando el eje central de la acusación.

Con el revuelo ya instalado, Jorge Rial volvió sobre sus propios pasos y publicó un nuevo mensaje para aclarar el sentido de su tuit original. “Se armó un poco de quilombo con este tuit. Pobre Chaqueño. No fue para él. Es un artista que se gana el mango como cualquiera y una figura emblemática de los festivales. Era para los boludos a los que les gusta denigrar a los músicos con sobrenombres. Pero prefieren tirarle el despelote al cantante y no asumir ellos que ahora hacen lo que antes criticaban. Igual, me la soban”, escribió, con el mismo tono filoso que había encendido la discusión.