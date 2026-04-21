Guillermo Francella llegó a la Legislatura porteña con la emoción a flor de piel para despedir a Luis Brandoni. Antes de entrar al velatorio, se detuvo unos minutos frente a la prensa y habló desde un lugar muy personal, atravesado por el duelo pero también por una admiración que, según dejó claro, lo acompaña desde hace décadas.

No fue una declaración protocolar ni una frase hecha de ocasión. Francella eligió ubicar a Brandoni en un lugar central dentro de su historia como actor y como espectador. “Fue mi referente en toda mi vida, después me convertí en su amigo. Esta pérdida es muy fuerte para todos, para los que la aman, para la cultura”, dijo, conmovido por una muerte que sacudió de lleno al mundo artístico.

A partir de ahí, el actor fue todavía más atrás en el tiempo y reconstruyó el impacto que le producía ver a Luis Brandoni cuando él era apenas un adolescente. “Fue mucho en mi vida, desde mi adolescencia, era el que me movilizaba verlo interpretar, el que más me gustaba. He visto todas sus obras, no hubo una que no haya presenciado”, recordó. En esa frase apareció algo más que el respeto entre colegas. Apareció la huella de un artista que marcó a otro desde sus primeros años.

Guillermo Francella también se detuvo en lo que Luis Brandoni deja como figura de la cultura argentina. No habló solo de talento ni de trayectoria, sino de una estatura artística que, a su entender, resulta imposible de discutir. "El legado que le dejó a todos, ese interprete, algo tan extraordinario. Me ha marcado siempre. No hubo otro acá, sin dudas el primero acá, después quedamos todos atrás", expresó, con una contundencia que resumió el lugar que le daba dentro de la escena nacional.

Pero el homenaje no quedó solo en el plano profesional. Con el correr de los años, esa devoción inicial se convirtió en un vínculo cercano, sostenido por el afecto y una presencia mutua en momentos importantes. "Lo he querido mucho, porque fui su amigo. Siempre he estado con él, no hubo un estreno que no me haya acompañado y yo los de él. Nos hablábamos mucho", contó Guillermo Francella, al abrir una parte más íntima de esa relación.

En ese mismo tramo, el actor recordó también sus últimos contactos con su amigo Beto, una memoria que volvió todo todavía más doloroso. "Hablé por teléfono hace poco con él. La última vez nos encontramos en el bar de la esquina de su casa, estaba bien en ese momento", dijo. La referencia, simple pero precisa, terminó de darle al relato una cercanía desarmante.

Así, en medio de una despedida multitudinaria, Guillermo Francella no solo fue a saludar por última vez a Luis Brandoni. También puso en palabras algo que probablemente sintieron muchos de los que lo admiraron durante años: que con su partida se fue un actor enorme, de esos que dejan obra, carácter y una marca imposible de reemplazar.